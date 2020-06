"Váyanse de acá milicos, los vamos a matar a todos" Policiales 21 de junio de 2020 Redacción Por Lo que cita el título fue parte de lo escuchado por policías en la tarde de ayer, en la zona Noreste de la ciudad. Lo ocurrido.

Personal de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional V de Policía, al circular por la calle Champagnat y su intersección con Geuna, observó que en la última arteria rafaelina mencionado -entre sus similares Abele y Champagnat- se estaba produciendo una gresca por parte de un importante número de personas, algunas exhibiendo lesiones con sangre a la vista.

Por ello se solicitó colaboración policíaca, y una vez en el escenario de la pelea un vecino se acercó a los uniformados y comentó que a un hijo le habían robado la campera, y que lo agredieron provocándole una lesión en la cabeza.

Así las cosas, los policías actuantes fueron destinatarios del arrojo de todo tipo de elementos, a la vez que les gritaban "milicos chupa pi.. váyanse de acá", "defienden a esos bate cana", y "los vamos a matar a todos", en un contexto en que no dejaron de agredir a los uniformados.

De pronto, varios de los exaltados se abalanzaron sobre los servidores de la ley, por lo que se efectuaron varios disparos de escopeta calibre 12/70 provista de cartuchos antitumulto.

En primera instancia los disparos fueron al aire, y seguidamente hacia los atacantes a fin de que desistan de la actitud hostil que ponían en práctica.

Lamentablemente, tal lo adelantado en la tarde de la víspera por LA OPINION online, uno de los delincuentes aplicó un golpe en la espalda a uno de los efectivos, y de inmediato fue capturado en un escenario de marcada resistencia por parte del exaltado quien arrojaba golpes de puños y patadas, mientras se escucharon más detonaciones de escopeta por parte de los efectivos presentes en el lugar.

Finalmente, para evitar un desenlace no deseado se concretó un repliegue policíaco hasta la sede de la Seccional 13ª, llevando como detenido a Alexandro Nicolás R., de 17 años de edad y domicilio en la calle Geuna al 500.

Por otra parte, se identificó a algunos de los agresores como Axel R., Jonatan C., y Facundo O.