Fue arrestado quien robó a mano armada Policiales 21 de junio de 2020 Redacción Por Un joven rafaelino fue detenido por personal de la Unidad Regional V de Policía. Hubo secuestro de un arma de fuego, y parte de lo malhabido.

Uniformados de la Seccional 15ª de esta ciudad, organismo adscripto a la Unidad Regional V de Policía que conduce el comisario general Claudio Romano, intervinieron en un caso de robo a mano armada, tenencia indebida de arma de guerra, y desobediencia a lo normado a nivel nacional en cuanto al aislamiento social preventivo y obligatorio.

Tal lo adelantado en la mañana de ayer por LA OPINION online, sucedió cercana la hora 23 del pasado viernes en la calle C. Pringles al 1500, donde resultaron víctimas una mujer y un hombre.

Por ello fue detenido Gabriel Elías V., de 20 años de edad y residencia en la calle C. Pringles al 1700, quien resultó autor del robo de un teléfono celular y una suma de dinero cercana a los 20.000 pesos.

Así las cosas, los policías actuantes secuestraron un revólver calibre 38 y el celular, no así el dinero malhabido por lo que se da continuidad a la investigación de lo sucedido, en tanto el delincuente fue trasladado hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, con sede en esta ciudad.