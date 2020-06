Respetando normas preventivas tuvo especial realización Sociales 21 de junio de 2020 Redacción Por Con una menor cantidad de puestos, respestando el distanciamiento social y utilizando las diversas medidas de prevención, ayer, la plaza 25 de Mayo albergó otra edición de la Feria de Artesanías, Arte y Diseño.

FOTO M. LIOTTA// FERIA./ En horario especial y a lo largo de una sola jornada se desarrolló en la plaza 25 de Mayo.

Buena repercusión tuvo la Feria de Artesanías, Arte y Diseño que tuvo vigencia ayer en la plaza 25 de Mayo.

La tradicional realización fue autorizada en virtud del Decreto Provincial N° 497 que habilita la actividad artesanal a cielo abierto en el territorio santafesino, la Municipalidad de Rafaela organiza una edición especial por el Día del Padre de la tradicional Feria de Artesanías, Arte y Diseño.

Considerando la situación que está viviéndose la feria, que como siempre tuvo lugar en el principal paseo público de la ciudad, tuvo una sola jornada y además un horario que no es el habitual, ya que ayer, Día de la Bandera, era feriado, todo se inició a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 17.

Desde el Municipio se enfatizó que a diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión se dispusieron medidas muy especiales, entre las que se destacan: una sola jornada en lugar de dos; la reducción de la cantidad de stands a más de la mitad (unos 14 puestos distribuidos en todo el perímetro de la plaza y las dársenas internas de estacionamiento, para distanciar lo máximo posible cada gazebo); la disposición de solo una persona en cada stand, más un colaborador por stand que, en las inmediaciones del mismo, ayudó a que los visitantes mantengan las distancias correspondientes. También hubo personal municipal y agentes de Defensa Civil interviniendo para que la actividad se desarrolle siguiendo las medidas establecidas.

Cada stand estuvo provisto de alcohol en gel o solución de alcohol y agua, disponiéndose distanciamiento entre productos y clientes, quienes no podían tocar los elementos expuestos hasta que no se efectúe la compra.

A cada artesano y a cada colaborador se le tomó la temperatura en el inicio de la actividad, y además rellenaron una declaración jurada acerca de su estado de salud y el compromiso de respetar las especiales disposiciones establecidas para esta ocasión.

Cabe destacar que el objetivo de esta Feria es comenzar a reactivar la actividad artesanal, que se ve seriamente afectada por la pandemia y es sustento económico para muchas familias.

El público respondió correctamente y respetó las medidas dispuestas para el desarrollo de la actividad.

Si bien no se suscitaron las aglomeraciones que habitualmente registra la actividad, los artesanos contaron con interesante cantidad de público que requirió sus servicios.