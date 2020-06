La propuesta de Luis Contigiani Locales 21 de junio de 2020 Redacción Por ES TENIDA EN CUENTA POR EL GOBIERNO DE SANTA FE

Mientras que el gobernador de Santa Fe, el rafaelino Omar Perotti confirmara que el plan que presentó ante el juez federal de Reconquista, Fabián Lorenzini, para nombrar tres personas como interventoras de la empresa Vicentin en el marco del proceso concursal, fue aceptada por el presidente Alberto Fernández, el ex Ministro de la Producción de la provincia y actual diputado nacional Luis Contigiani, consigue respaldos para impulsar su proyecto de ley respecto a la agroexportadora de Avellaneda. “Rápidamente cuando escuche de manera inesperada y apresurada, los anuncios de expropiación del gobierno nacional a Vicentin, me puse a trabajar en una propuesta; no quería caer en un debate que siento nos divide como argentinos, nos atrasa en un contexto muy difícil”.

Contigiani manifestó que “con la experiencia de haber sido ministro, me puse a bosquejar una propuesta alternativa a la expropiación que rápidamente tuvo muy buen eco cuando compartí las primeras ideas, tuvo una buena adhesión de diputados y diputadas que están en el interbloque Federal y que lo estamos trabajando en forma conjunta, y he tenido llamados de otros sectores políticos. Lo que estamos proponiendo es una salida ajustada a derecho, respetando el concurso, -porque hay un concurso abierto en marcha-, y de manera concertada porque estamos viendo que hay una alternativa jurídica que nos permitiría una salida productiva”.

“Estamos estudiando, explorando y proponiendo la posibilidad de en forma concertada con Vicentín, y ofertar en el concurso, una sociedad anónima con participación estatal. A partir de las acreencias que tiene el gobierno nacional, que si bien no son mayoritarias es uno de los acreedores principales, esta sociedad anónima público - privada estaría constituida a partir de acreencias que se transformen en acciones ordinarias, esta figura que ofreceríamos como propuesta y salida al juez del concurso. La idea es transformar las deudas de cooperativas, pequeños productores y otras entidades, en acciones ordinarias”, sostuvo el legislador.

Además explicó que “Vicentín estaría incluido porque necesitamos un acuerdo para hacer esto, pero nos coloca en una salida jurídica diferente a la expropiación claramente. Además podríamos establecer en esta sociedad anónima un esquema de participación público - privada en esta nueva empresa, y ahí viene la pata productiva del proyecto que queremos llevar adelante y que reitero tuvo muy buen eco, que es la creación de una corporación agroindustrial exportadora. Esta corporación agroindustrial exportadora con base en Santa Fe y en la Región Centro,tendría como punto inicial la alianza entre Vicentín en esta sociedad anónima y la empresa que propone el gobierno nacional para que capitalice las acciones y que es YPF. A partir de esta alianza nosotros proponemos que integre esta sociedad anónima el gobierno de Santa Fe con acciones propias”.

Por otra parte y luego de la decisión del gobernador Omar Perotti presentada ante el presidente Alberto Fernández, Contigiani dijo que “el borrador del proyecto con formato de ley ya está en la etapa final y estamos esperando el momento para presentarlo y ver como sigue toda esta historia en el parlamento; pero este proyecto de ley también tiene muchos componentes ejecutivos y el gobierno de Santa Fe me ha llamado y se ha interiorizado del mismo y he tenido un intercambio con el propio gobernador y también con interlocutores del gobierno nacional”.

A si mismo explicó que “nuestro proyecto es perfectamente posible trabajarlo desde el concurso acreedores, ajustado a derecho y se puede empezar a hacer desde ahí como lo detallé anteriormente”. Y añadió: “nuestra propuesta es integradora y busca alianzas estratégicas a partir de los acreedores de Vicentin. Hoy nuestra iniciativa ya trascendió las fronteras del proyecto de ley y está siendo analizada por el gobierno santafesino y la administración nacional. Va a tener un formato de ley pero insisto esto no implica que no pueda trabajarse en el marco de un concurso preventivo; mucho más con esta salida que Santa Fe está proponiendo al juez del concurso de ir a una intervención, tomando un tiempo determinado para analizar qué se puede hacer y qué idea de recuperación se puede establecer para la empresa. Ahí es donde cabe nuestro proyecto, una concertación ampliada y salir con un nuevo gerenciamiento y una nueva sociedad anónima”, finalizó Contigiani.