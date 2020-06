Se realizó el acto por el Día de la Bandera Locales 21 de junio de 2020 Redacción Por El mismo se desarrolló durante la húmeda mañana de este sábado en el mástil frente al Cine y estuvo presidido por el intendente Luis Castellano, quien estuvo acompañado por autoridades locales y provinciales. También se llevó a cabo una breve ceremonia en la Escuela del barrio Amancay.

FOTO COMUNICACION SOCIAL PEQUEÑA CEREMONIA. Como consecuencia de la pandemia, el homenaje al prócer en el mástil de Avenida Santa Fe fue sencillo y particular.

Este sábado se llevó a cabo el acto por el Día de la Bandera en conmemoración al fallecimiento del General Manuel Belgrano. El mismo se desarrolló en el mástil frente al Cine y estuvo presidido por el intendente Luis Castellano; el diputado nacional Juan Argañaraz; el senador provincial Alcides Calvo; el presidente del Concejo municipal, Germán Bottero; y el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Claudio Romano.

Además, estuvieron presentes la delegada de la Regional III de Educación, Romina Indelman, miembros del Cuerpo Legislativo, del Gabinete Municipal, de las fuerzas de seguridad, y la directora de la escuela Manuel Belgrano.

Este 20 de junio se cumple el bicentenario del fallecimiento del creador de nuestra bandera nacional, y este mismo año, más precisamente el tres de junio, se han cumplido también 250 años de su nacimiento. Es por ello que, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el 2020 fue declarado "Año del General Manuel Belgrano".

Como consecuencia de la pandemia, en esta ocasión, la celebración fue una pequeña ceremonia que tuvo como momentos el izamiento de la bandera en el mástil, la ofrenda floral al busto de Belgrano, el canto del Himno Nacional y de la Marcha a la Bandera.

Es importante destacar la participación del director de la Orquesta Municipal de Tango de la Municipalidad de Rafaela, Claudio Duverne, en piano, y de la cantante Eliana Bertinetti, docente de la Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni", quienes interpretaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha a la Bandera; y asimismo, del trompetista Facundo Rubino, integrante de la Banda Municipal de Música, que interpretó la canción Aurora y el solo durante la ofrenda floral.



REFLEXIONES

El mandatario local también compartió unas palabras: "Este sencillo acto, tan extraño y particular, nunca habíamos vivido. Siempre acostumbrados a celebrar el Día de la Bandera rodeados de chicos y chicas, muchas veces en la Plaza 25 de Mayo, con la jura y la presencia de autoridades provinciales".

"Hoy es mucho más austero. Cuando leemos un poco del líder político que fue Belgrano y sus últimos años de vida, vemos su austeridad, su pobreza, su sencillez. Tal vez, le hubiera gustado un acto parecido a éste para conmemorarlo", agregó.

También reflexionó: "Parece sencillo izar una bandera de otro color cuando en realidad había que animarse. Era la primera vez que había que identificar al ejército de una manera distinta porque queríamos otra cosa, y era la primera vez que en lugar de ser roja era un trapo celeste y blanco, a orillas del río Paraná, donde está el monumento a la bandera en Rosario".

"Hubo resistencia interna y, como demoraba muchísimo más la comunicación que hoy, Belgrano ni se enteró que había generado una revolución interna en su propio gobierno. Y avanzó, tal vez consciente o inconscientemente, en darnos uno de los símbolos más maravillosos que tenemos, ese que nos identifica, que nos une, que nos vincula, que nos hace parte de algo", enfatizó.

Además, es "el que nos emociona, nos prende fuego el pecho cuando lo vemos en otro lugar, en otro país, cuando vemos la bandera celeste y blanca en un hinchada cuando juega nuestra selección. Esa es la bandera".



UN LUGAR PARTICULAR

Por otra parte, hizo referencia al mástil donde se izó la bandera: "Dice mucho de lo que somos los rafaelinos, dice mucho aquella primera vez que se construyó, que fue por un encuentro solidario de muchas familias para poder tener el mástil mayor que Rafaela no tenía hasta ese momento".

"El 1º de enero del año 2017, todos recordaremos aquella tormenta que derrumbó nuestro mástil mayor. Este ejemplo de haber colocado un nuevo mástil habla de nuestra resiliencia, de que podemos salir adelante, de que la solidaridad, el encuentro y la fuerza común en Rafaela siempre fue parte de nuestro ADN", expresó el Intendente.

Y se construyó "este nuevo mástil, más grande, más sólido, con mejores raíces, con mejores bases, capaz de albergar una nueva bandera, segura de que no va a volver a caerse. Y esto es lo que nos pasa también en este momento".

"Éste tiene que ser el símbolo de nuestro sueño, el ejemplo de saber que de esta salimos juntos como siempre, que este mástil y que esta bandera se va a elevar cada vez más alto", finalizó Castellano.



EN BARRIO AMANCAY

Al finalizar el acto, el Intendente se trasladó a la Plaza de la Bandera, para compartir allí una breve ceremonia junto con autoridades vecinales, eclesiásticas y de la Escuela del barrio Amancay.

Fue un modo de tener una presencia simbólica en ese sector, ya que las condiciones del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio no permitieron compartir el tradicional festejo popular.

En esta ceremonia, el sacerdote de la iglesia San Cayetano, Jorge Buchitari, manifestó: "Manuel Belgrano realmente fue uno de los padres de la Patria. El mismo decía: Me falta mucho para ser un buen padre de la Patria, me basta con ser un buen hijo de ella".

"Ese dicho memorable habla de un hombre que luchó por la independencia y que lo ponemos junto con San Martín, los dos pilares fundacionales de nuestra Patria. Este hombre que fue un visionario, pensó, proyectó un modelo de país fomentando la agricultura, la educación, la enseñanza", agregó.

"Yo como sacerdote rescato la vida de fe de Belgrano, un hombre muy devoto de la Virgen que en las batallas militares, ponía esa empresa bajo el patrocinio de María, a tal punto de declarar a la Virgen Nuestra Señora de la Merced general del ejército", finalizó.