Un Día del Padre tan especial como diferente

Este Día del Padre, versión 2020, no será uno más, dado que este 21 de junio llega en medio de una cuarentena que ya lleva casi 100 días a raíz de la pandemia de coronavirus que tanto ha afectado y continúa perjudicando al país y al planeta entero. Por lo tanto, habrá varias modalidades como para poder celebrarlo, lo que lo hará tan especial como distinto y particular en algunos casos, inolvidable.

Es que algunas provincias autorizaron permisos especiales para que los hijos puedan visitar a los padres mientras que en otras están autorizadas las reuniones familiares para un máximo de diez personas. Por ello, habrá fuertes medidas de aislamiento en varias partes del país, que en muchos casos no permitirán el encuentro físico.

A diferencia de otras provincias complicadas con el COVID-19 y de algunas ciudades del territorio santafesino donde se han reportado varios casos en las últimas horas y que debido a esto han tenido que volver a la Fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, nuestra ciudad se encuentra en una situación de privilegio por llamarlo de alguna manera, ya que este domingo se cumplen 2 meses del último ciudadano contagiado con el letal virus, con lo cual las familias rafaelinas podrán celebrar este domingo casi sin ningún tipo de restricciones más que continuar haciéndolo con las medidas sanitarias acordes, ya que desde el pasado viernes 12 de junio se amplió a todos los días la autorización de reuniones, (de 9 a 23 horas) con desplazamientos de hasta 30 kilómetros. Esto se debe a que se ha ingresado en la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Igualmente, aquellos que tengan a sus "papis" a varios kilómetros de distancia, en caso de no poder verlos, el festejo será atípico, sin abrazos, aunque se los podrá contactar a través de algún mensaje o de alguna llamada telefónica o por intermedio de alguna videollamada por Wathsapp o por alguna otra red social, algo que está muy de moda y que es bastante común en tiempos de cuarentena.



"MUY BUENAS VENTAS"

Luego de la cuarentena que perjudicó tanto de manera directa al sector durante los últimos 3 meses, la de este sábado 20 de junio, feriado nacional por el Día de la Bandera, fue una fecha propicia para los comercios de la ciudad, ya que se mostraron expectantes en la previa como para poder recuperar de algún modo las ventas. En este sentido, un 70% de los locales comerciales abrieron sus puertas ayer, con lo cuál el sector céntrico estuvo bastante concurrido y movidito desde la mañana hasta las últimas horas de la tardecita. Y esto, nos da la pauta, de alguna manera, que muchos rafaelinos se volcaron a recorrer el microcentro en buen número como para elegir y comprar el regalo para papá.

El dato positivo es que Florencia Muriel, presidenta de Paseo del Centro de Rafaela, también coincidió con estas impresiones, ya que ante una consulta de este Diario nos dejó sus sensaciones afirmando que "recién el lunes por la mañana vamos a hacer una encuesta donde vamos a tener datos más precisos y concretos, pero ayer se notó mucho movimiento en el centro. Ha habido muy buenas ventas en varios locales, de acuerdo a lo que pude preguntar, y todos han coincidido en que fue una muy buena jornada de ventas en algunos rubros y que ha sido muy positivo haber trabajado y aprovechado este sábado".