El Sur santafesino sumó otros 19 casos Locales 21 de junio de 2020 Redacción Por La localidad de Carreras sumó este sábado 12 casos. También hay dos en Villada, cuatro son de Rosario y uno de Pueblo Esther. Todos tuvieron contacto con alguna persona infectada y no hay circulación libre del virus. Rafaela suma 60 días consecutivos sin nuevos contagios.

FOTO TWITTER REPORTE DIARIO. El panorama de la provincia con el coronavirus se sigue complicando.

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, dio a conocer anoche el informe respecto de la situación de COVID-19 en la provincia, donde confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 19 casos. De ese total, 12 corresponden a la localidad de Carreras, 4 a Rosario, 2 a Villada y 1 a Pueblo Esther.

De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 330. En los últimos 3 días se reportaron 41 nuevos contagios en el territorio santafesino, algo que mantiene muy preocupados a las autoridades sanitarias, ya que la curva, de estar aplanada, comenzó a elevarse en las últimas horas. "Ante este panorama, hay que ser más cuidadosos, con lo cual no se debe relajar, y era algo que se esperaba. Por eso, las medidas de distanciamiento social deben mantenerse más que nunca, al igual que el uso de barbijo y el lavado de manos", remarcó anoche Sonia Martorano, la ministra de Salud, al anunciar el reporte diario. "Estos datos coinciden con las fechas esperadas, entre el 15 y el 30 de junio, donde esperábamos una elevación de la curva. Pero también es importante aclarar que cuando se produce un aumento de casos, uno mira el espejo hacia atrás porque tienen que ver con lo ocurrido hace 14 días. Por lo tanto, todas las actividades que se hayan ido incorporado en las últimas dos semanas van a ser estudiadas para ver si alguna de ellas tuvo impacto en el número de casos que está en aumento", agregó la funcionaria.

"Vale aclarar que estos casos tienen además un nexo epidemiológico y que no vemos circulación libre o comunitaria. La mayoría de los casos están localizados en la comunidad de Carreras, que pasó a fase uno al igual que Ceres y Santa Rosa de Calchines. Esto tiene que ver con la cantidad de contactos y el mapa que tenemos de esas localidades", amplió la funcionaria, quien dijo que esas localidades se están profundizando los testeos, al igual que en Venado Tuerto, Labordeboy y Hughes, donde en particular funciona un frigorífico y en donde algunos de sus pobladores mantuvieron contacto con el caso positivo de Carreras", acotó la ministra. Por último, la funcionaria apeló a la conciencia ciudadana y recordó que este domingo es el día del Padre. "Nos vamos a reunir con nuestros padres, nuestros abuelos y el mejor modo de homenajearlos es cuidarlos. Y hacer eso significa reunirnos en un marco de cuidado y de protección. No más de 10 personas, mantener la distancia social, mantener el lavado de manos y, por sobre todas las cosas, mantener el cuidado con los elementos que se comparten. Sé que lo dijimos muchas veces, pero hoy el mate no se debe compartir, es individual, igual que besarse y abrazarse".

De esos casos, 321 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 9 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (3 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco). Hasta la fecha se registran un total de cuatro fallecidos para la provincia (2 en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución). Además. ningún paciente se encuentra internado en cuidados intensivos, 6 pacientes se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 250 pacientes ha sido confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). Por último, en la provincia se registraron 12.028 notificaciones de las cuales 11.399 fueron descartadas y 299 continúan en estudio.

No obstante, si bien la cifra de contagios de este sábado fue elevada e importante, se estuvo muy cerca de igualar el récord de infectados diarios que por ahora lo ostenta el 31 de marzo pasado con 22 casos. Como último dato, Nación informó anoche 6 casos nuevos, dado que el corte se efectuó antes que impacten todos los resultados en la Provincia.



60 DIAS SIN CASOS

EN RAFAELA

Mientras tanto, nuestra ciudad acumula ya 60 días seguidos (casi 2 meses) sin nuevos infectados, recordando que el último se registró el pasado 21 de abril. Hasta este lunes, el Departamento Castellanos suma 22 casos positivos de COVID-19 (21 corresponden a nuestra ciudad y el restante a la localidad de María Juana), mientras que el Departamento La Capital registra 37 (27 corresponden a la ciudad de Santa Fe, donde suma 72 días sin nuevos infectados), en tanto que en el Departamento Rosario se han detectado 134 contagios (121 en la ciudad de Rosario) entre los sectores más afectados de la provincia. No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 8 en estudio en Rafaela). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.