Perotti aseguró que el Presidente tiene "altas expectativas" por su propuesta para Vicentin Nacionales 21 de junio de 2020

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, indicó ayer que la nueva propuesta para intervenir la agroexportadora Vicentin sin expropiarla pretende el "desplazamiento de los actuales directivos" y destacó que el presidente Alberto Fernández tiene "altas expectativas de que sea la herramienta que funcione".

El viernes a última hora, el mandatario provincial anunció la iniciativa que, según aseguró, cuenta con el apoyo del Gobierno nacional porque permitiría destrabar el conflicto con la empresa. La propuesta establece la creación de un Órgano Interventor, integrado por Gabriel Delgado y Luciano Zarich, que habían sido designado oportunamente por el Poder Ejecutivo central mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/20, y por Alejandro Alberto.

"Es una instancia de fondo y sustentable que nos da, a nuestro entender, una herramienta", remarcó Perotti este sábado en declaraciones radiales.

En ese sentido, subrayó: "El Presidente lo que quiere es que, si van a afectar recursos de todos los argentinos, el manejo de esos recursos tenga total garantía y confianza de todos". Aclaró que la intervención pretende el "desplazamiento de los actuales directivos" porque "la misma administración que llevó a esta situación a la empresa no es la que debe continuar". Sostuvo que no tiene "duda" respecto de que con esa alternativa los trabajadores tendrán garantizado el salario y apuntó: "Cada día que pase es un día de deterioro".

El gobernador describió su alternativa como "una intervención judicial en el marco del proceso concursal" y enfatizó: "Ojalá el juez la valore adecuadamente porque eso es lo que se está buscando".

En declaraciones a la prensa en el acto central por el 20 de junio, resaltó que el Presidente tiene "altas expectativas de que sea la herramienta que funcione". "Nos permite poner todas las energías detrás del objetivo de rescatar la empresa, de constituir un sociedad justa que nos permita seguir teniendo en manos argentinas la posibilidad de un creciente jugador de alimentos", remarcó y argumentó que "no es ninguna cosa tirada de los pelos ni mucho menos".

"El Presidente hoy está avalando la presentación, honrando su palabra de que si había una propuesta superadora, la iba a analizar", puntualizó e insistió en que tiene "los fundamentos suficientes" y un "compromiso nacional".

Respecto de las movilizaciones convocadas por la situación de Vicentin, evaluó: "Cada uno tiene derecho a manifestarse. Ojalá esas energías podamos ponerlas para acompañar el surgimiento de una empresa que sea el orgullo de los argentinos".



EL CAMPO DESTACÓ LA

PROPUESTA DE PEROTTI

Representantes del campo subrayaron que "la palabra expropiación es algo que preocupa", por lo que pidieron tomar en cuenta alternativas para Vicentin, como la del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para "poder llevar adelante una situación que termine bien para todos los acreedores y actores".

El titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Carlos Iannizzotto, indicó: "Nosotros manifestamos al Presidente que había una profunda disconformidad con la expropiación y que había alternativas posibles dentro del proceso judicial para que se preservaran los bienes de la empresa".

Así, evaluó que "ojalá se puedan canalizar las ideas del gobernador de Santa Fe para poder llevar adelante una situación que termine bien para todos los acreedores y actores".

En declaraciones radiales, insistió en que "la palabra expropiación es algo que preocupa" y argumentó que prevalece el pensamiento de "si lo hacen con una empresa, luego vendrán por la mía".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina, señaló: "Nosotros siempre tuvimos una posición clara". Al criticar la "intromisión de un poder sobre otro", destacó la propuesta de Perotti por entender que "respeta" las decisiones de la Justicia. "Esperamos que siga por ese marco de la ley", remarcó el dirigente, quien respecto de la posibilidad de la marcha atrás con la expropiación, apuntó: "Tengo dudas".

"Las señales son muy confusas", consideró y afirmó que el de Vicentin constituye "un negocio difícil y un mercado muy transparente". "No nos trae mucho aliento que el Estado se meta en un negocio dificultoso", analizó.

Al ser consultado respecto de las protestas del campo, justificó: "No son por Vicentin, sino que son por los atropellos a la libertad". "En muchos pueblos y ciudades suman otras cuestiones. No es el del campo solo, sino de todos los que quieren restablecer los mecanismos de la república", concluyó.