Según Corral, "es el momento de ponerle un freno al kirchnerismo"

José Corral, dirigente del radicalismo y referente de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, participó este sábado en Esperanza del banderazo para repudiar el intento de expropiación de la empresa Vicentín que propone el gobierno de Alberto Fernández. “Es el momento de ponerle un freno al atropello del kirchnerismo. Está en juego en qué Argentina queremos vivir. Hoy los argentinos nos expresamos en favor de la república, de las instituciones, del imperio de la Ley, y de un país construido sobre la base del esfuerzo, la tradición de nuestra agroindustria y la tradición del interior, tal como quedó demostrado aquí en la Esperanza, primera colonia agrícola del país, pero también en Avellaneda, en Reconquista, y en toda la provincia, donde diferentes generaciones se unieron para hacerse escuchar”, aseguró.

José Corral -que participó de la marcha y la caravana junto al diputado nacional Juan Martín y la concejala local Andrea Martínez-, remarcó que “en diferentes puntos de la provincia se dijo con fuerza NO a la expropiación, NO al atropello, NO al avasallamiento y a la falta de consenso”.

Vale destacar que en coincidencia con la celebración del Día de la Bandera, y haciendo flamear la celeste y blanca como único emblema, hubo manifestaciones en contra del intento de expropiación en diferentes puntos del país.