Los diputados nacionales de la UCR celebraron el "banderazo" Nacionales 21 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Los diputados nacionales de la UCR destacaron ayer la protesta en contra de la posible expropiación de la cerealera Vicentin y la calificaron como un "masivo rechazo al atropello y el patoterismo". El jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, responsabilizó hoy al Gobierno por las manifestaciones, al señalar que "en la peor crisis, lamentablemente, el kirchnerismo vuelve a dividir a la sociedad".

"En la peor crisis y mayor incertidumbre, el kirchnerismo lo hizo posible, lamentablemente: volver al pasado, dividir a los argentinos y violentar la Constitución", sostuvo Negri y agregó: "Le pusieron combustible a la indignación, más agravio menos diálogo, más incertidumbre menos ley. No pueden vivir sin dividir".

Por su parte, el diputado nacional y dirigente del sector agropecuario Ricardo Buryaile, afirmó: "Hoy mostramos que no queremos patoterismo ni autoritarismo que nos gobierne. Queremos democracia y república. Las intenciones del Gobierno profundizan la degradación institucional y la inseguridad jurídica".

"Con bandera en mano, nos hicimos escuchar. Hoy nos movilizamos en Santa Fe, como en todo el país para defender la Argentina republicana y productiva que queremos", señaló a su turno desde la manifestación que se realizó en Esperanza, Santa Fe, el diputado Juan Martín.

Su par Luis Petri manifestó en tanto que "demasiadas razones para defender la república en tan poco tiempo de Gobierno, el banderzo es por la defensa de la Justicia, la Constitución, la propiedad privada y la división de poderes".

"Fue categórica la marcha de hoy contra el atropello kirchnerista, en defensa de la Constitución y la legalidad.

Rechazamos que se gobierne por decreto, las expropiaciones, la falta de Justicia y el plan de impunidad", agregó el diputado Álvaro de Lamadrid.

También desde Santa Fe, epicentro de las protestas, se expresó la diputada Ximena García, quien sostuvo que "da orgullo ver a una sociedad que no claudica, que le pone un freno a los designios autoritarios de este Gobierno, que lucha por su libertad, por su dignidad y por un país republicano".