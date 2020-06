Macri publicó una foto de una bandera argentina Nacionales 21 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri publicó ayer en sus redes sociales la imagen de una bandera argentina, en coincidencia con la masiva protesta en contra de la posible expropiación de la cerealera Vicentin.

Si bien este 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera, la publicación del ex mandatario en su cuenta oficial de Twitter se dio pasadas las 18:00, cuando ya se había visto la magnitud del "banderazo" convocado por entidades agropecuarias y sectores de la oposición.

La publicación no contuvo ninguna frase de Macri, sino simplemente la imagen de una mano anónima sosteniendo la bandera argentina.

La última aparición del ex presidente en las redes sociales fue el sábado pasado, para revelar que había mantenido una charla con la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió para compartir su "preocupación por los atropellos institucionales que se están viendo".