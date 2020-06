Fernández aún no descarta plan para estatizar Vicentin Nacionales 21 de junio de 2020 Redacción Por El Presidente advirtió que si la justicia santafesina rechaza la propuesta de Perotti por Vicentin, estará "obligado" a expropiarla.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que la expropiación de Vicentin continúa como una posibilidad, aunque aseguró que sigue en "la búsqueda de un solución acordada". Al referirse a la propuesta presentada, antes de la realización del banderazo nacional que finalmente logró una masiva adhesión, alertó: "Si el juez me dice que no, nosotros estaríamos obligados (a expropiar), porque no hay otra solución".

"Con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, nos pusimos a ver alternativas", destacó y argumentó: "Me pedían que escuchara una opción y escuché una que me garantiza que los que llevaron a la debacle a la empresa, salgan de la administración ya, que sean removidos quienes llevaron a esta situación de desastre a Vicentin".

De ese modo, apuntó: "Nosotros no podemos dejar que esos mismos accionistas sigan al frente de la empresa porque son los causantes del problema". "Sigo en la búsqueda de un solución acordada para que el Estado se haga cargo de Vicentin, resuelva el problema y tengamos en el sector cerealero una empresa que nos permita ver cómo ese mercado funciona", subrayó.

En declaraciones a El Destape Radio, el mandatario insistió en que los dueños de Vicentin pidieron que "el Estado se haga cargo del problema".



EL TUIT Y EL

VIDEO DE ALFONSIN

Tras el masivo banderazo nacional, el presidente Alberto Fernández reafirmó anoche sus "convicciones" y aseguró que no piensa "aflojar", mientras que evocó la figura de su predecesor Raúl Alfonsín.

En un tuit en el que posteó un video con un discurso del extinto ex mandatario radical, Fernández aseguró que va a seguir "marchando" por los que confían en su gobierno y "por la salud de la República".

"Cuando me preguntan cómo estoy y si pienso aflojar, miro este video del padre de la democracia y reafirmo mis convicciones. Por los que sufren, por los que esperan, por la gente que confía en nosotros y por la salud de la República seguiremos marchando. Juntos. Siempre", tuiteó el Presidente.



CRUCES CON EL CAMPO

Referentes de las cámaras agropecuarias que convocaron a la protesta contra la posible expropiación de Vicentin afirmaron que "en este caso, el confundido es el Gobierno", luego de que el presidente Alberto Fernández considerara, en la previa de la movilización, que hay "gente confundida" sobre el conflicto.

Antes de que comenzara la movilización que se desarrolló en distintos puntos del país, el Presidente había señalado que no le preocupaba el "banderazo" porque consideraba que "es gente que está confundida y terminan haciéndose cargo o avalando a personas que tienen un nivel de cuestionamiento muy alto".

En declaraciones radiales, Fernández se refirió de esta manera a los dueños de la cerealera y explicó: "No es que lo digo yo, hay un comité de bancos internacionales y el Banco Mundial que pidieron en la justicia de Nueva York una investigación para analizar el vaciamiento y lavado de dinero de Vicentin".

Más tarde, durante la protesta que se desarrolló en distintos puntos del país, dirigentes de las principales entidades agropecuarias, como el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, le salieron al cruce y expresaron: "El confundido es el Gobierno". "Lamentablemente, el Gobierno, cuando la sociedad toma una actitud, nos toma de confundidos. En este caso el confundido es el Gobierno que quiere que el Ejecutivo avance sobre el Poder Judicial", sostuvo Chemes.

En declaraciones a La Nación, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, advirtió: "Los productores no están equivocados. Si no entienden bien el mensaje del campo, se va a generar un conflicto grande entre el campo y el Gobierno".