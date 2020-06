Confían que el tenis juegue por regiones Deportes 20 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Martín Vassallo Argüello, ex jugador y director ejecutivo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), confió en que se celebrarán torneos "por regiones" en el territorio nacional en el marco de la pandemia del coronavirus. «Hay algunas regiones, libres de contagio, que ya están dispuestas a organizar certámenes», contó el directivo de la institución que preside Agustín Calleri.

«Se está esperando que se abra el circuito profesional y, si todavía no se diagramó un calendario, es porque no se sabe cuándo se habilitará el movimiento de viajes dentro del país», expresó el ex tenista, de 40 años y cuyo mejor ranking mundial ATP resultó el 47mo. puesto, en 2009.

En principio, en trabajo con las distintas federaciones de todo el país, la AAT participará en la coordinación y en la fiscalización de esos torneos tipo Challenger o Future para promover la actividad tenística. «Hoy, el tenis se practica en 20 provincias. Lógicamente, que en la Ciudad y Gran Buenos Aires no se puede aún por una cuestión de que sigue siendo el foco principal del contagio (de coronavirus)», dijo Vassallo Argüello a FM Del Cerro (91.1), de la provincia de Córdoba.

El ex jugador bonaerense, ganador de ocho certámenes Challengers a lo largo de su carrera, sostuvo que «aún hay restricciones en algunos lugares para practicar el tenis».

Bajo el procedimiento, que establece filtros según días y horarios para garantizar la seguridad sanitaria, las provincias de Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca, San Luis, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Cruz habilitaron la actividad tenística en todo su territorio. En tanto, Buenos Aires y Chaco lo hicieron en algunas de sus ciudades que registran baja circulación de coronavirus.