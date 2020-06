Djokovic mantiene la duda sobre su presencia Deportes 20 de junio de 2020 Redacción Por TENIS, US OPEN

Novak Djokovic, N° 1 del mundo, declaró desde la ciudad croata de Zadar, donde organiza y juega el torneo "Adria Tour", que Roger Federer es "posiblemente el tenista más grande de la historia", tras las declaraciones tan polémicas de su padre sobre el suizo, que continúa en duda su actuación en el US Open.

Djokovic se mostró conforme de que habrá tenis en Nueva York, pero sigue en vilo su asistencia al Grand Slam de Nueva York, justo en una ciudad con muchísimos contagios y fallecidos por la pandemia del coronavirus. El balcánico expresó: "Personalmente, me es difícil aceptar que haya que pasar una cuarentena, especialmente, si no pudiéramos entrenar en las pistas ni en el gimnasio. Es un sinsentido permanecer 14 días aislado sin hacer nada antes de jugar grandes torneos", asegura en referencia a una de las medidas más polémicas del protocolo preparado por dicho certamen neoyorquino.

En las "reglas" del US Open 2020, a jugarse entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, los jugadores deben respetar determinadas pruebas, pautas, transporte, alojamiento, distanciamiento, para cuidarse ante la pandemia del covid-19.

"No obstante, pude hablar con miembros de la USTA y la ATP y me dijeron que es probable que durante esa cuarentena pudiéramos entrenar en las canchas del US Open. Tampoco se puede descartar la opción de que no tengamos que hacer cuarentena, eso sería lo ideal. Queda mucho tiempo por delante para decidir. Las cosas pueden cambiar notablemente en dos meses, así que aún tengo tiempo. Ahora mismo no puedo decir si jugaré o no porque aunque me encantaría jugar, quiero ver cómo evoluciona el tema y qué medidas restrictivas habrá", agregó.

Un caso que seguramente se repite en varios de sus colegas, sean estrellas o no tanto del circuito profesional. A seguir atentos a ver entonces qué decisión final tomará Djokovic, dueño de 17 títulos de Grand Slam, la tercera mejor marca de la historia.