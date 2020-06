Grave accidente de Zanardi Deportes 20 de junio de 2020 Redacción Por CICLISMO ADAPTADO

FOTO ARCHIVO LUCHA POR SU VIDA./ El italiano tuvo un choque contra un camión.

El italiano Alex Zanardi, ex piloto de Fórmula 1, se encuentra en estado crítico tras sufrir ayer un grave accidente en la ciudad de Siena, mientras participaba en una competencia de handbike (ciclismo adaptado). El parte médico del policlínico Santa María, al que fue trasladado en helicóptero, confirmó la gravedad de las lesiones por las que deberá ser sometido a una operación, informó ANSA.

Fuentes de ese centro asistencial confirmaron que apenas arribado, el ex piloto de Fórmula 1, de 53 años, fue atendido en la sala de reanimación (shock room). Los médicos confirmaron que sus condiciones son críticas pues sufrió un traumatismo de cráneo que obliga a someterlo a una delicada intervención en el quirófano de neurocirugía.

El accidente ocurrió a las 16.45 hora local, cuando Zanardi tomó una curva en descenso e impactó al parecer contra un camión que se dirigía en dirección opuesta en la ruta 146, que une Pienza con San Quirico d'Orcia, en Siena. Zanardi, que sufrió en 2001 la amputación de ambas piernas en un accidente mientras competía en la categoría Cart en Alemania, siempre vivió al límite y nunca se excusó en esa limitación física para intentar nuevas aventuras.

Luego de una larga recuperación, el ex piloto de Fórmula 1 se abrazó con idéntica pasión al handbike, disciplina en la que cosechó cuatro oros entre los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016, además de ocho títulos mundiales.