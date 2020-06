Eliminatorias y Copas Deportes 20 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, habló ayer de la reanudación de los torneos internacionales sudamericanos como los son la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

"Que quede bien claro que las competiciones de Conmebol van a volver. Se van a reanudar la Libertadores y la Sudamericana. También se jugarán las Eliminatorias. Si para terminar la Libertadores hay que jugar el 30 de diciembre y el 1ro de enero, lo vamos a hacer, y se jugarán sin público", expresó en una entrevista con La Oral Deportiva. "Tal vez haya que esperar hasta agosto para volver a la competición internacional. FIFA determinará si hay Eliminatorias en septiembre. Cumpliendo el protocolo de Conmebol, es seguro que se trasladen los planteles. Serían vía charter y estricto protocolo de seguridad sanitaria", añadió.

Por otro lado, contó que es posible que la final del máximo torneo continental no sea en el Maracaná, como estaba establecido antes de la pandemia, y habló de la situación de la Argentina, que es una de los únicos países que no tiene fecha de regreso. "Entiendo la situación y la postura de Argentina sobre las fechas para volver a jugar, pero cuando mis especialistas lo autoricen, las competiciones Conmebol se reanudarán. Tanto Sudamericana como Libertadores", aseveró.

Además, el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol aseguró que "no pensé que el paréntesis iba a ser tan largo. En 10 días nos reuniremos para seguir avanzando. Que muchos países estén retomando los entrenamientos y tengan fecha de inicio es una luz en el túnel. Cada asociación recibió 200 mil dólares para los tests de Covid-19", concluyó.