Tottenhamn igualó con el United Deportes 20 de junio de 2020 Redacción Por INGLATERRA

Tottenham, con presencia argentina, empató ayer 1-1 con Manchester United, en partido correspondiente a la 30ma. fecha de la Premier League de fútbol de Inglaterra, que empezó con dos enfrentamientos.

En la ciudad de Londres, el equipo local se situó en ventaja por intermedio del neerlandés Steven Bergwijn, a los 27 minutos de la primera etapa, según reprodujo un informe del sitio Flashcore.

En Tottenham, conjunto que conduce el DT portugués José Mourinho, se alistó desde el arranque el mediocampista Erik Lamela (ex River Plate), quien fue sustituido a los 25m. del segundo período.

En cambio, el rosarino Giovani Lo Celso (ex Rosario Central) entró en sustitución del autor de la conquista de los Spurs, para jugar los últimos 20 minutos.

Manchester United, que tuvo en el banco de suplentes al arquero misionero Sergio Romero (ex Racing), estableció la igualdad a los 36m. del segundo tiempo, a través de un penal convertido por el portugués Bruno Fernandes.

Además, el guardavallas Paulo Gazzaniga (ex Instituto de Córdoba) estuvo también entre los relevos para el Tottenham, que contó con la reaparición del goleador Harry Kane, luego de seis meses, tras superar una severa lesión.

En el otro adelanto, Southampton venció como visitante y por 3-0 al Norwich, que contó con el concurso del delantero marplatense Emiliano Buendía (ex Getafe de España).



Sigue hoy. 8:30hs Watford-Leicester; 11:00hs Brighton-Arsenal; 13:30hs West Ham-Wolverhampton; 15:45hs Bornemouth-Crystal Palace. Domingo: 11:00hs Newcastle-Sheffield United, 12:15hs Aston Villa-Chelsea y el clásico entre 15:00hs Everton-Liverpool. Lunes: 16:00hs Manchester City-Burnley



Principales posiciones: Liverpool 82 puntos; Manchester City 60; Leicester 53; Chelsea 48; Manchester United 46.



EL LEEDS DE BIELSA QUE

SUEÑA CON EL ASCENSO



El Leeds de Marcelo Bielsa, que visitará mañana a Cardiff, va por el sueño del ascenso en la Championship League -torneo de segunda división del fútbol de Inglaterra-, en la que marcha como único líder y que se reanudará hoy con once partidos de la fecha 38 tras la suspensión por la pandemia de coronavirus.

Leeds suma 71 puntos y le lleva uno de ventaja a West Bromwich Albion, que mañana puede saltar la punta: recibirá a Birmingham City mientras los de Bielsa esperan su choque del domingo.