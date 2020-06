Barcelona empató con Sevilla Deportes 20 de junio de 2020 Redacción Por Messi seguirá esperando por su gol 700. El elenco catalán igualó 0 a 0 de visitante y si bien sigue siendo líder de la Liga ahora el Real Madrid lo puede alcanzar.

Lionel Messi deberá esperar un poco más para llegar a su gol 700. Barcelona igualó ayer 0-0 en su visita al Sevilla, por la fecha 30 de La Liga, y sigue siendo líder del torneo, con 65 puntos, a 3 del Real Madrid, escolta, que debe jugar mañana.

Para la visita, Luis Suárez fue titular por primera vez tras recuperarse de la lesión de rodilla. Por su parte, en los locales, Lucas Ocampos fue desde el arranque, mientras que Éver Banega (en el inicio del segundo tiempo) y Franco Vázquez (a poco del final) ingresaron desde el banco.

La primera situación de peligro del partido la tuvo Sevilla: un remate cruzado de Jules Koundé que pasó por poco al lado del palo. Luego, Barcelona controló el balón y tuvo las chances más claras de gol. A los 20 minutos, tuvo una chance clara de tiro libre, pero Jules Koundé le amargó el festejo sobre la línea. Además, Ivan Rakitic casi convierte, con un remate de media distancia que se fue cerca del palo.

El astro del Barcelona protagonizó una pelea sobre el final del primer tiempo: empujó a Diego Carlos, tras una peligrosa entrada del brasileño. Allí, empezaron los forcejeos entre los futbolistas de ambos equipos. Finalmente, el árbitro decidió amonestar a un jugador por lado: Fernando Reges y Sergio Busquets. La Pulga zafó.

El ingreso de Banega le cambió bastante la cara al Sevilla en la segunda mitad. Con otra postura, logró varias situaciones claras, con disparos de Ocampos, Munir y una de Reguilón en los últimos minutos. Por su parte, Barcelona empujó, pero sin situaciones de mucho demasiado peligro, salvo otro tiro libre de Messi (que salvó el arquero Tomas Vaclik) y un disparo de Suárez que se fue por arriba del arco.

Con este empate, el conjunto catalán sigue siendo líder, a 3 del Real Madrid, que el domingo visitará a la Real Sociedad. Messi tendrá otra chance de llegar a su gol 700 el próximo martes, ante Athletic Bilbao.



Otros resultados: Granada 0 - Villarreal 1, Mallorca 1 - Leganés 1. Hoy: 09:00hs Espanyol vs Levante, 12:00hs Ath. Bilbao vs Betis, 14:30hs Getafe vs Eibar, 17:00hs Atl. Madrid vs Valladolid. Domingo: 09:00hs Celta vs Alavés, 14:30hs Valencia vs Osasuana, 17:00hs R. Sociedad vs Real Madrid.



Principales posiciones: Barcelona 65, puntos; Real Madrid 62; Sevilla 52; Atlético Madrid 49; Getafe 47; Real Sociedad 47; Villarreal 47; Valencia 43.