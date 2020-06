Ubicaron el auto sustraído, pero le faltaban dos ruedas Policiales 20 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En la Seccional 2ª se supo de la sustracción de un automóvil Volkswagen Gol, modelo 1992, resultando víctima un vecino de 51 años de edad y residencia en la calle D. Orione al 400.

Ocurrió en febrero pasado, cuando su propietario lo dejó en un taller de la calle J. Hernández al 800, y como consecuencia de que el inmueble carecía de espacio físico, quedaba estacionado en la vía pública.



NO ESTABA EN

CONTROL PUBLICO

De acuerdo al citado ciudadano, en la primera jornada de este mes constató que el rodado ya no estaba, y supuso que se lo había llevado la gente de Control Público.

Al dirigirse al edificio municipal le informaron que en los depósitos no estaba el automóvil.



LE FALTABAN DOS

RUEDAS

Finalmente, uniformados de la unidad de orden público antes mencionada lo ubicaron en estado de abandono en la esquina de las calle S. Ortiz y V. Sarsfield, por lo que se procedió al secuestro.

Se destaca que le faltaban las dos ruedas delanteras.