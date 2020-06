Feria de artesanías arte y diseño Sociales 20 de junio de 2020 Redacción Por Edición especial por el Día del Padre, se desarrollará hoy de 10 a 17 en plaza 25 de Mayo. En caso de mal tiempo se suspenderá.

En virtud del Decreto Provincial N° 497 que habilita la actividad artesanal a cielo abierto en el territorio santafesino, la Municipalidad de Rafaela organiza una edición especial por el Día del Padre de la tradicional Feria de Artesanías, Arte y Diseño.

La realización tendrá lugar hoy sábado 20 de junio (feriado del Día de la Bandera), de 10:00 a 17:00, en la Plaza 25 de Mayo, y se suspenderá en caso de mal tiempo.

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión se dispondrán de medidas muy especiales, entre las que se destacan: una sola jornada en lugar de dos; la reducción de la cantidad de stands a más de la mitad (se prevén unos 14 puestos distribuidos en todo el perímetro de la plaza y las dársenas internas de estacionamiento, para distanciar lo máximo posible cada gazebo); la disposición de solo una persona en cada stand, más un colaborador por stand que, en las inmediaciones del mismo, ayudará a que los visitantes mantengan las distancias correspondientes. También habrá personal municipal y agentes de Defensa Civil interviniendo para que la actividad se desarrolle siguiendo las medidas establecidas.

Asimismo, habrá en cada stand alcohol en gel o solución de alcohol y agua, se dispondrá de distanciamiento entre productos y clientes, los cuales no podrán tocar los elementos expuestos hasta que no se efectúe la compra.

A cada artesano y a cada colaborador se le tomará la temperatura en el inicio de la actividad, y además rellenarán una declaración jurada acerca de su estado de salud y el compromiso de respetar las especiales disposiciones establecidas para esta ocasión.

Cabe destacar que el objetivo de esta Feria es comenzar a reactivar la actividad artesanal, que se ve seriamente afectada por la pandemia y es sustento económico para muchas familias.



Exigentes

“Las disposiciones especiales con las que organizamos esta feria se enmarcan en las reglamentaciones emanadas de Nación y Provincia, pero incluso agregamos otras propias, más exigentes, con el fin de cuidar al máximo tanto a feriantes como a visitantes”, señaló el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

“La actividad cultural en general y artesanal en particular se encuentra muy resentida con la situación sanitaria, como sucede con tantos otros rubros que de a poco de fueron rehabilitando. El objetivo de retomar la feria en vísperas del Día del Padre es comenzar a revitalizar el sector, y a la vez ofrecer a la ciudadanía una opción más de esparcimiento, pero siempre priorizando la salud, que está por encima de todo. Por eso solicitamos encarecidamente a la gente que decida concurrir, que mantenga en todo momento una actitud colaborativa y responsable”, puntualizó.