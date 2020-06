Otra vez se reportaron 11 casos nuevos Locales 20 de junio de 2020 Redacción Por Los nuevos infectados corresponden a Ceres (3), Rosario (2) y los restantes a Villada, Los Quirquinchos, Reconquista, Avellaneda, Casilda y Santa Rosa de Calchines. Se repitió la cifra de infectados del jueves y el total asciende a 311 desde el inicio de la pandemia.

FOTO TWITTER EN AUMENTO. La provincia sumó 22 casos en las últimas 48 horas.

Al igual que el jueves, el gobierno de la provincia reportó este viernes nuevamente 11 nuevos casos de coronavirus en el territorio santafesino durante las últimas 24 horas. El detalle indica que 3 son de la localidad de Ceres, 2 de Rosario, 1 de Villada, 1 Reconquista, 1 de Avellaneda, 1 de Casilda, 1 de Los Quirquinchos y otro de Santa Rosa de Calchines.

De esta manera, ascienden a 311 los infectados hasta la fecha en la bota santafesina desde el inicio del flagelo.

Sin embargo, la intendenta de la ciudad de Ceres había confirmado en horas de la mañana a LT10 que los infectados de esa localidad, confirmados hoy, son 4. Además, el reporte de anoche no contempló al médico contagiado que trabaja en la ciudad de Venado Tuerto. Recordemos que los casos se cuentan de acuerdo al lugar de residencia y el profesional vive en provincia de Buenos Aires.

En cuanto a los casos positivos de Rosario, se tratan de un médico y un empresario que por razones de trabajo viajaron a Buenos Aires y se contagiaron el virus. En los casos de las localidades de Villada (a 90 KM de Rosario, en el Departamento Caseros) y Los Quirquinchos (a 80 KM de Casilda, cabecera departamental) tienen relación con casos confirmados en la localidad de Carreras, por lo que en esa zona ya suman 8 casos.

En cuanto a la situación en la ciudad de Ceres, se complicó con cuatro nuevos casos confirmados de coronavirus y ya suman 12 el total en la localidad del departamento San Cristóbal en los últimos 11 días. Lo preocupante es que desde el hospital de Ceres no pudieron determinar el nexo epidemiológico de los últimos contagios, por lo que la intendenta resolvió volver a la Fase 1 por 15 días. Además, indicó que se hicieron hisopados cuyo resultado sospechan que son falsos negativos y volverán a hacer los testeos.“No sabemos si esta situación es ya por conglomerado entonces necesitamos cortarla y la única manera es evitando la circulación de la gente”, señaló Alejandra Dupouy por LT10. Por tanto la ciudad retrocederá a la Fase 1 desde este sábado a las 00. En este sentido, junto con el Gobierno provincial trabajan para coordinar los operativos de control para asegurar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social.

En los dos casos de la región de Reconquista (Reconquista y Avellaneda) son personas que por motivos laborales viajan asiduamente a Chaco. Los pacientes son empleados de una empresa de energía que tras realizar trabajos tanto en Chaco como en Reconquista fueron hisopados el pasado 15 de junio y dieron positivo.

Por último, el caso de Casilda esta en investigación para determinar el nexo epidemiológico, mientras que el caso de Santa Rosa de Calchines es un caso que fue hisopado en AMBA pero que estaba en la provincia de Santa Fe.

Por otra parte, el ministerio de Salud de la Nación reasignó el caso positivo informado el jueves en Villa Guillermina, ya que esa persona reside en Buenos Aires.

De esos casos, 302 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 9 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (3 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco). En tanto, hasta la fecha se registran un total de 4 fallecidos para la provincia (2 en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución), mientras que ningún paciente se encuentra internado en cuidados intensivos y 5 pacientes se encuentran internados en sala general. Además, los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Por último, en la provincia se registraron 11.829 notificaciones de las cuales 11.295 fueron descartadas y 223 continúan en estudio.



EN RAFAELA

Mientras tanto, nuestra ciudad acumula 59 días consecutivos (casi 2 meses) sin nuevos infectados, recordando que el último se registró el pasado 21 de abril. Hasta este lunes, el Departamento Castellanos suma 22 casos positivos de COVID-19 (21 corresponden a nuestra ciudad y el restante a la localidad de María Juana), mientras que el Departamento La Capital registra 37 (27 corresponden a la ciudad de Santa Fe, donde suma 71 días sin nuevos infectados), en tanto que en el Departamento Rosario se han detectado 129 contagios (117 en la ciudad de Rosario, que sumaba 5 días sin nuevos casos) entre los sectores más afectados de la provincia. No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 8 en estudio en Rafaela y 2 en Maria Juana). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.



PREOCUPACION DE MARTORANO

No caben dudas que ante la aparición de muchos casos de COVID-19 en la provincia ha generado mucha preocupación en las autoridades. En este sentido, Sonia Martorano, la nueva ministra de salud, dio una mirada más global durante el informe que dio a conocer anoche comentando que "comenzamos en la etapa de circulación alta vial en el país. El pico está aumentando en toda la Argentina y entre el 15 de este mes y el próximo deberemos aumentar los cuidados. Habrá más casos en Santa Fe, ya que estamos entrando en la etapa difícil de la pandemia, en el momento en que el pico aumenta a nivel país y, por eso, están empezando a aumentar, como era de esperar, en la provincia. Lo estábamos esperando”. Además, la ministra pidió evitar viajar fuera de la provincia por todos los medios y, recordó que toda persona que vuelve de otra provincia (principalmente las que tienen alta circulación como Buenos Aires o Chaco), deben respetar 14 días de aislamiento y no socializar.