Perotti impulsa propuesta "superadora" para destrabar el conflicto en Vicentin Nacionales 20 de junio de 2020 Redacción Por El Gobierno nacional respaldó un proceso de intervención "sin expropiación" de la empresa cerealera Vicentin, según reveló anoche el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, tras una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció ayer una nueva propuesta para intervenir la agroexportadora Vicentin, aunque sin expropiarla, que cuenta con el apoyo del Gobierno nacional, según dijo, y que permitiría destrabar el conflicto con la empresa.

"El Presidente (Alberto Fernández) apoya esta propuesta, la avala y esperemos que el juez nos diga manos a la obra para ponernos a trabajar con esta alternativa", sostuvo el mandatario provincial.

Perotti informó que el plan ya fue presentado al juez de Reconquista Fabián Lorenzini, que tiene a su cargo la convocatoria de acreedores de la compañía, en tanto que este viernes hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de la cerealera Vicentin por un plazo de 60 días.

El mandatario santafesino explicó que la iniciativa "deja de lado la expropiación y permite trabajar en el concurso que está en trámite" e insistió en que se trata de una "propuesta superadora" al proyecto inicial del Gobierno.

En declaraciones a la prensa formuladas tras reunirse con Fernández en la Quinta Presidencial de Olivos, explicó que la nueva intervención se concretaría a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, pero sin llegar a la expropiación.

Señaló que "en este negocio, cuando alguien no puede pagar pierde confianza y está afuera" y añadió que tras la reunión con el Presidente en Olivos, el mandatario "dijo que estaba dispuesto a escuchar una alternativa y eso no solo podía provenir de la empresa, sino también de nosotros".

"En ese contexto nos pusimos a trabajar con la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe en una presentación que realizamos. Hemos pedido una intervención judicial de la empresa Vicentin en el marco del concurso. Esto lo trabajamos en conjunto con el Presidente y ya lo hemos presentado al juez", aseveró.

Detalló que la idea es que la Inspección le solicite al juez que intervenga en el concurso, pero que le de la administración de la compañía y de esa manera seguir el trámite judicial.

"Con activos en gran parte de la provincia, hicimos esta presentación para que en el marco del concurso, dejando de lado el proyecto de expropiación, se genere allí la conducción de la empresa a través de tres personas que propone la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe", indicó el mandatario.

Dijo que la presentación se hizo en el mismo momento en que el juez dispuso reponer a las autoridades de la empresa, y que por eso solicitaron la suspensión de esa resolución.

"Este proyecto es el que define que no hay expropiación. El juez tiene en sus manos esta decisión que ha acompañado el Presidente", subrayó.

La iniciativa de Perotti establece la creación de un Órgano Interventor, integrado por Gabriel Delgado y Luciano Zarich, que habían sido designado oportunamente por el Poder Ejecutivo central mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/20, y por Alejandro Alberto.

Delgado sería el presidente de ese órgano, Bento, el vicepresidente, y Zarich, el vocal.

"La representación de la sociedad está a cargo del presidente. Puede ser ejercida por cualquiera de los restantes miembros -indistintamente- en caso de ausencia o impedimento del presidente", se indicó en la propuesta, a la que tuvo acceso NA.

"Se atribuyen a la intervención las funciones de administración y representación societaria que la ley y el estatuto confieren al directorio y a su presidente", agregó la iniciativa.

Por último, señaló que la intervención se ordenará por el plazo en el que transcurra el concurso preventivo de acreedores.