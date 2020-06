Asistencia financiera a municipios y comunas Locales 19 de junio de 2020 Redacción Por A partir de la sanción de la Ley de Necesidad Pública, el gobierno provincial contó con las herramientas para saldar deudas con gobierno locales, y permitió la creación de nuevos instrumentos de asistencia.

FOTO SCS FUNCIONARIOS. Rollandi y Freyre al dar detalles del plan de asistencia.

El gobierno de la provincia de Santas Fe anunció este jueves la asistencia financiera a municipios y comunas, a partir de la sanción de ley de Necesidad Pública que le dio las herramientas para saldar deudas de años anteriores, así cómo la creación de nuevas instrumentos para asistir a los gobiernos locales en este contexto.

"Por decisión del gobernador, pudimos empezar a resolver y dejar encaminados lo que es gastos corrientes 2018", montos que ya fueron saldados; y los de "2019, que van a ser transferidos en dos cuotas, el día 29 de junio y el 6 de julio, en un momento absolutamente importante y necesario para cada municipio y comuna", destacó el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia de Santa Fe, José Luis Freyre.

"Es un hecho inédito que se esté transfiriendo a todos los municipios y comunas, al mismo tiempo, que hayan tramitado los gastos correspondientes a 2019. Va a ser un monto que va a rondar los 486 millones de pesos", resaltó Freyre y señaló que esto se da "en este momento muy importante para cada municipio y comuna, no solo por el contexto, si no por la gran tarea que, junto al gobierno de la provincia, están llevando adelante en la prevención, atención y cuidado de esta pandemia".

En igual sentido, el secretario de Hacienda, Germán Rollandi, destacó el "proceso de desendeudamiento", para cancelar "deudas de años anteriores, de gestiones anteriores", cómo por ejemplo "el pago de los saldos de coparticipación de 2018 y el fondo de obras menores".

Además, en el marco de la ley de Financiamiento educativo "Hemos también transferido a los municipios 980 millones de pesos; y también, en el marco de la pandemia, la ley 13978 nos permitió constituir un fondo para asistencia a gobierno locales, a través del cuál transferimos 360 millones de pesos", detalló Rollandi; y indicó que con estas herramientas "solucionamos a deudas previas".

Además, señaló que en el marco de "la ley de Regularización Tributaria, que tuvo vigencia entre el mes de febrero y el 3 de junio, se recaudaron 1688 millones de pesos, de los cuales, alrededor de dos tercios, correspondieron a municipios y comunas, más de 1100 millones; por ejemplo, el municipio de Rosario pudo capturar el 30% de los fondos que se repartieron", detalló.

Por último, Rollandi precisó que "del endeudamiento que la provincia ha obtenido con el gobierno nacional, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, se han afectado 2000 millones", para la creación del Régimen transitorio de asistencia financiera a municipios y comunas, en el marco de la ley de Necesidad Pública.

En este fondo se van a "canalizar 400 millones de pesos, para asistir a municipio y comunas con fondos que van a tener que devolver en un período de hasta 36 meses, con hasta 6 meses de gracia, y con una tasa de interés relativamente conveniente porque es el 50% de la tasa activa regulada del agente financiero de la provincia".

"Esta asistencia se está dando en un contexto, donde estamos afectados, no solamente por la pandemia, sino por una situación previa de fragilidad financiera de gobierno locales, como a nivel provincial", precisó Rollandi; y señaló "el esfuerzo notorio que está haciendo esta gestión de gobierno para atender las necesidades tanto financieras como fiscales de los municipios y comunas de la provincia".

"Las medias que vamos a estar implementando en los próximos días alcanzan a la suma de 920 millones de pesos, totalizando en el corto plazo 2800 millones de pesos para los gobiernos locales de la provincia", con los recursos ya transferidos, concluyó Rollandi.