AFA considera que está bien Locales 19 de junio de 2020 Redacción Por El presidente de Agricultores Federados Argentinos (AFA), Jorge Petetta, respaldó la intervención del Estado en la agroexportadora santafesina, Vicentin. Hubo una reunión con el gobernador Omar Perotti y el Ministro Daniel Costamagna.

En las últimas horas se concretó un encuentro entre el gobernador Omar Perotti, el ministro Daniel Costamagna y el presidente de Agricultores Federados Argentinos (AFA), Jorge Petetta, para abordar la situación de la empresa Vicentín.

“En realidad fue una reunión muy distendida donde el gobernador nos convoca a nosotros, para por un lado contarnos cómo está la situación respecto a este proceso de intervención que recién se inicia, pero además teniendo en cuenta que nosotros somos acreedores de Vicentín. La verdad es que nos interesaba escuchar porque se está hablando de un nuevo proyecto, de nuevas propuestas y se menciona a las cooperativas”, señaló Petetta.

El dirigente consideró que “nos interesa conocer el proyecto y hoy no podemos decir desde la cooperativa que vamos a estar o no, sí estamos dispuestos a acompañar en este proceso para tratar de colaborar y aportar en alguna propuesta superadora, para que ante todo no tenga tanto impacto social”.

El presidente de AFA explicó que “la cerealera no demostró voluntad de solucionar el problema con los acreedores desde que incurrió en la cesación de pagos, no dio ni siquiera una sola señal para tratar de arreglar. Creo que llega un momento en donde la empresa empieza a estar en riesgo y entonces hay que pensar en los trabajadores y en poder reactivarla. La intervención para empezar a conversar sobre el futuro de Vicentín y la deuda, está bien, y me dio la sensación de que el gobernador se va a reunir con varios actores para empezar a trabajar y tener participación en la decisión que tome el gobierno nacional”.

Petetta destacó que “lo que nosotros queremos ver es si dentro del proyecto que se está pensando los 18.000 asociados activos de la cooperativa, con el correr de los años puedan tener algún beneficio. Yo creo que lo tomamos como una inversión, no es estar por estar. Hoy Agricultores Federados Argentinos, está muy bien, brindando muchísimos servicios, por eso insisto si analizamos el proyecto y podemos ser parte de algo que le sirva a AFA y a la sociedad, lo evaluaremos”.

Actualmente AFA es una de las principales cooperativas argentinas de comercialización de granos, con alrededor de 36.000 asociados y presencia en 9 provincias, con la que Vicentin mantiene una deuda cercana a los 280 millones de pesos.