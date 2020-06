Dos películas de animación reconocidas

BUENOS AIRES (Télam, 19). - El cortometraje "El after del mundo", de Florentina González, y el largo "Coda", de Juan Pablo Zaramella, tuvieron una muy buena jornada en el prestigioso Festival de Cine de Animación Annecy, consiguiendo el primero una pre adquisición, mientras que el segundo obtuvo 25.000 euros y una residencia de dos meses en Vendome, Francia.

La pre adquisición del corto de González, que participó en la sección Mifa Pitches para cortos, se dio para el programa Court-Circuit, de la señal Arte sobre cortos.

Con guión de Luz Marquez y producción de González y Osa Estudio, el cortometraje de 8 minutos narra "un mundo donde la humanidad ya no existe, y los personajes Flúor y Carlix se encuentran".

Según la sinopsis, "unx necesita WiFi, lx otrx la cabeza de un cetáceo gigante. Lxs une la amistad y entre los restos de una civilización extinta, escuchan la última playlist del mundo".

El proyecto comenzó a desarrollarse el año pasado. Se presentó por primera vez en el laboratorio de proyectos ApaLab, que se realiza en la provincia de Córdoba.

En diciembre del año pasado "El After del Mundo" fue seleccionado junto con 11 proyectos para participar del laboratorio de animación latinoamericana ShortWay (una iniciativa del Festival Pixelatl de México para reunir a creadores independientes de cine de animación con corte autoral).

"Coda", de 70 minutos, es una coproducción chileno-argentina, y participó de la sección Mifa Pitches & Animation! Focus

"Nina es una niña-rata que vive con su especie en una aldea subterránea, sometida a una dura tiranía. Un día descubrirá que existe un mundo más amplio y escapará hacia él para entender mejor su propio mundo", señaló la sinopsis.

Este proyecto ha quedado seleccionado para participar en dos secciones una es Mifa pitches en la que fue seleccionado entre cientos de proyectos de todo el mundo y la otra sección es Animation! Focus, el programa que muestra los proyectos que ganaron en el mercado Ventana Sur el último año.