Los Leones ya entrenan Deportes 19 de junio de 2020 Redacción Por HOCKEY

BUENOS AIRES, 19 (NA) - La Selección masculina de hockey sobre césped, Los Leones, regresó ayer a las prácticas en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de Buenos Aires (Cenard) y es el primero de los equipos olímpicos que vuelve a la actividad tras el parate por la pandemia de coronavirus. Un grupo reducido del plantel conducido por Germán Orozco se entrenó en el centro deportivo con todas las medidas sanitarias de seguridad con vistas a la posible reanudación de la FIH Pro League y a los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Tokio en 2021.

"Hoy nos reencontramos con todos los chicos que están en Buenos Aires, faltan llegar todavía algunos de Europa, pero estamos felices de volver a entrenar y de volver a ver a todo el equipo, entrenadores y cuerpo médico", manifestó el capitán Pedro Ibarra. Y agregó: "Seguimos los protocolos pertinentes al momento que estamos pasando, está todo súper estudiado y muy organizado. Somos felices de volver a entrenar con la meta en Tokio 2021".

Los Leones consiguieron la clasificación olímpica tras la conquista de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y, bajo el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud retomaron las prácticas. En el protocolo se indicó que durante la primera fase de entrenamiento la actividad debe ser al aire libre, a la vez que se recomienda no utilizar gimnasios o lugares y realizar ejercicios planteados con distanciamiento mínimo de 1,5 metros.

Además, en el mismo se aconsejó el uso de transporte individual para trasladarse a la institución deportiva y, en caso de tener que utilizar un transporte público, las recomendaciones son, entre otras, usar barbijo y tener una buena higiene de las manos antes, durante y después de los desplazamientos a realizar.

También, los deportistas deben tener un kit de higiene personal (jabón de tocador, alcohol en gel, toalla para secarse las manos y pañuelos descartables), establecer un máximo de usuarios en cada sede deportiva y fijar horarios para evitar situaciones de agrupamiento.

Dentro del centro de entrenamiento, se debe contar con una zona de desinfección y demarcaciones de tránsito, a la vez que se confeccionará una planilla con el registro de ingresos y egresos a la institución con datos personales (DNI - Dirección y Temperatura). En tanto, en la primera fase se recomienda no utilizar los vestuarios, solo se habilitarán sanitarios o lugares para lavarse las manos y el establecimiento deberá establecer lugares estratégicos con alcohol en gel o solución hidroalcohólica para que toda persona pueda hacer uso de la misma.

Entre los nuevos hábitos sanitarios para los deportistas se destacan: en cada entrenamiento debe haber un responsable que establezca un registro y la autorización para la práctica, importante la presencia del médico y una vez ingresado al campo de entrenamiento cada atleta dejará sus pertenencias en una silla individual o banco de suplentes con una distancia de 2 metros entre las mismas.



TEST A LAS LEONAS

Integrantes de la Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, se sometieron a test de coronavirus en el Cenard, antes de retomar las prácticas de preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que serán el próximo año. Según las imágenes difundidas por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación en su cuenta de Twitter, las jugadoras, controladas en su temperatura al llegar, se realizaron los hisopados que permitirán determinar que están libres de la pandemia.

La Confederación Argentina (CAH) había anunciado que "una vez confirmados los días y horarios de las prácticas, los mismos serán informados a través de nuestras vías oficiales", algo que todavía no ocurrió.