El regreso de Susana Giménez al país

Por Adrián Pallares



Desde Uruguay, la diva en diversas entrevistas comentó que su viaje se hizo con todas las autorizaciones pertinentes durante la etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio

Hace algunas semanas, Susana Giménez y a su hermano Patricio se embarcaron en un vuelo privado para instalarse como ciudadanos uruguayos con residencia en trámite en la mansión La Mary de Punta del Este. Desde Uruguay, la diva en diversas entrevistas comentó que su viaje se hizo con todas las autorizaciones pertinentes durante la etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Según pudo saber Teleshow en exclusiva, ahora la conductora está preparando todo para regresar al país dentro de los próximos diez días. La diva ya le aviso a sus allegados sobre su regreso a Buenos Aires y le aseguró a sus más íntimos que esta vuelta tiene que ver con varios compromisos asumidos. Otra versión dan cuenta que Susana apura su llegada a la Argentina porque quiere que sus médicos, en especial su traumatólogo de confianza, el doctor Druetto, le controle el codo, que fue lo que se accidentó cuando se cayó en su casa de Punta del Este.

Inés Hernández, amiga y mano derecha de la diva, confirmó esta información y agregó: “La idea es volver en unos días porque tiene compromisos adquiridos con anterioridad”. Ante la consulta de si sabía como se había filtrado la información de su viaje de regreso, comentó: “Ella tuvo una charla con Luis Ventura quien le preguntó si volvería al país si hicieran la fiesta del Martín Fierro y Susana le contestó que su idea nunca fue quedarse a vivir en Punta del Este, sino ir y venir como lo hizo toda la vida”.

“Por ahora no tiene ninguna reunión de trabajo, pero si está muy contenta con la repetición de los sketch los días sábados por Telefe. Igual no descarta volver al trabajo este 2020″, finalizó la amiga y confidente de Giménez en diálogo con Teleshow.

De esta manera Susana tiene todo armado para volver al país, pero no quiere que se filtre el día y la hora de su regreso, para evitar que se genere un revuelo mediático, como el que se produjo cuando se fue hace casi un mes al Uruguay donde en un primer momento no la paso para nada bien.

A los pocos días de estar instalada en su mansión, durante la madrugada del jueves 28 de mayo, Susana Giménez sufrió un accidente doméstico en su casa de Punta del Este, que derivó en un traslado de urgencia al Sanatorio Cantegril, ubicado en el departamento de Maldonado. El director del centro, Elbio Paolillo, confirmó que a la conductora se le practicó “un procedimiento de reducción de una luxación en el codo izquierdo”, el cual se realizó bajo anestesia general.

A las pocas horas Susana fue dada de alta y en compañía de su hermano Patricio, volvió a su casa. Desde ese momento no se ha visto a la estrella argentina salir en Punta del Este, teniendo en cuenta que la en ese país no hay cuarentena obligatorio y rige solo el distanciamiento social.