“Lo que más resalto de Luis es su calidad humana” Locales 19 de junio de 2020 Redacción Por El intendente Luis Castellano despidió al ex concejal demócrataprogresista, Luis Peretti, y resaltó sus valores dentro y fuera de la política.

“Luis fue un dirigente con quien yo compartí el Concejo Municipal cuando éramos concejales, con quien pudimos tener muchos acuerdos y a su vez muchas diferencias, pero lo que más resalto de él es su calidad humana, su honestidad, encontrarnos por la calle y preguntarme cómo van las cosas”, señaló el intendente Luis Castellano al recordar al ex concejal del PDP, Luis Peretti, quien falleció este miércoles por la tarde a sus 82 años.

El mandatario rafaelino subrayó que “siempre los conflictos llegaban a un punto donde el límite era lo humano y eso es muy importante. Luis fue uno de esos dirigentes que la política rafaelina va a recordar, porque además siempre buscaba el aporte y no el palo en la rueda, a pesar de sus críticas siempre estaba dispuesto a dialogar con la oposición y eso tiene un valor que hay que rescatar. Hoy muchas veces que la oposición es más obstructiva y que busca siempre la crítica, él lo que buscó siempre es la construcción conjunta a pesar de las diferencias”.

“Yo entré al Concejo en el 2001 en plena crisis institucional y allí aprendí como un dirigente joven se refugia en la experiencia de dirigentes como Luis Peretti y eso me va a quedar como recuerdo para siempre”, finalizó Castellano.