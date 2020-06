Un jueves bravo: 11 casos más Locales 19 de junio de 2020 Redacción Por Anoche se reportó un contagio en Pueblo Esther, 4 en Ceres y 1 en Villa Guillermina, además de los 5 de Carreras confirmados durante la mañana. Ya son más de 300 positivos de COVID-19 en la provincia desde el inicio de la pandemia.

La provincia de Santa Fe alcanzó este jueves un número importante de casos de coronavirus, ya que se detectaron 11 infectados más en las últimas 24 horas de acuerdo al reporte emitido anoche por el Ministerio de Salud. De estos últimos contagios, 5 son la localidad de Carreras, 4 de la ciudad de Ceres, 1 de Pueblo Ester (pertenece al Gran Rosario, a 10 kilómetros al sur de la capital departamental) y el otro con domicilio en Villa Guillermina. Con este panorama, suman 301 los casos positivos de COVID-19 en todo el territorio provincial desde que comenzó la pandemia.

Si bien la cifra asoma como elevada y llamativa para los números que venían exhibiendo en la provincia en las últimas semanas, está muy lejos de ser el récord, que por ahora lo ostenta el 31 de marzo con 22 casos, mientras que el 5 de abril también hubo 11 casos.

Los 5 casos de Carreras tiene vinculación con el transportista que viajó a Buenos Aires y se contagió y derivó en los infectados en esa localidad, uno de los cuales es el conductor de la ambulancia que lo trasladó al hospital. Carreras vuelve a Fase 1 debido a este incremento de los infectados. Los 4 casos de Ceres tienen relación con las dos personas (madre e hija) que el miércoles habían dado positivo. En total en la ciudad se detectaron 8 casos en los últimos días, lo que derivó en que la provincia de Santa Fe haya definido que la ciudad vuelva a la Fase 3, que implica que la circulación se reduce al 50 por ciento, al menos por siete días. Esto derivaría en que se acorte el horario comercial y cierren algunos rubros no esenciales. También están prohibidas las reuniones sociales y las salidas a caminar. El caso de Pueblo Esther, que está alojado en Rosario, tiene antecedentes laboral en la ciudad de La Plata, mientras que el restante caso se trata de un paciente que está registrado en Villa Guillermina pero que se encuentra viviendo en Buenos Aires.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, un total de 248 pacientes confirmados fueron dados de alta, un dato muy positivo teniendo en cuenta que es más del 85% del número de infectados. Hay dos continúan en internación para aislamiento, es decir que en el territorio quedan 53 personas activas con el virus. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable, recordando que hasta la fecha se registran un total de 4 fallecidos (2 en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución). Hasta el momento en la bota santafesina fueron descartados 11.085, al tiempo que 300 casos continúan en estudio.



RAFAELA: A CASI 2 MESES

DEL ULTIMO CONTAGIO

Mientras tanto, nuestra ciudad acumula 58 días consecutivos sin nuevos infectados, recordando que el último se registró el pasado 21 de abril. Hasta este lunes, el Departamento Castellanos suma 22 casos positivos de COVID-19 (21 corresponden a nuestra ciudad y el restante a la localidad de María Juana), mientras que el Departamento La Capital registra 37 (27 corresponden a la ciudad de Santa Fe, donde suma 70 días sin nuevos infectados), en tanto que en el Departamento Rosario se han detectado 127 contagios (115 en la ciudad de Rosario, que llegó a 5 días sin nuevos casos) entre los sectores más afectados de la provincia. No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 11 en estudio en Rafaela, 2 en Frontera y 1 en Maria Juana). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.



PIDIO PERDON

El transportista que fue el primer positivo en Carreras, localidad de alrededor de 2.000 habitantes del departamento General López y que se encuentra a 120 kilómetros de Rosario y a 80 de Venado Tuerto, realizó un posteo en la red social Facebook para pedir perdón a sus familiares y a “su querido pueblo”. Poco después del mediodía de ayer, José Nuñez, el transportista, escribió lo siguiente: “Cómo empezar... lamentablemente es una situación de mierda, soy un laburante que viajó repartiendo leche de Nestlé, el último viaje hacia Capital Federal fue el peor desenlace que me podía haber pasado. Solo espero seguir recuperándome pronto como hasta ahora, pedir perdón a mi familia por el mal momento que le estoy haciendo pasar, y a mí querido pueblo de Carreras que lamentablemente queda en el medio de todo esto. Lo dejamos en las mano de Dios y pido perdón por el daño ocasionado de este maldito virus”, escribió el hombre mientras se recupera en el Hospital General San Martín de Firmat.