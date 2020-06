"Cuando llegamos el país ya estaba en pandemia" Nacionales 19 de junio de 2020 Redacción Por El jefe de Gabinete brindó su primer informe ante el Senado. El funcionario cuestionó la herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri y afirmó que el gobierno rescata a Vicentin que estaba quebrada.

BUENOS AIRES, 19 (NA).- El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindó ayer su primer informe de gestión ante el Senado, donde afirmó que el país "ya estaba en pandemia" cuando asumió el nuevo Gobierno y destacó las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria.

Si bien la oposición le hizo varias críticas centradas en el tema Vicentin, la salida de Latam y la distribución de recursos entre las provincias, el funcionario evitó entrar en el choque frontal, aunque apuntó contra los resultados económicos de la gestión anterior.

"Nuestro país claramente ya estaba en pandemia", afirmó Cafiero tras señalar que el "punto de partida" de la gestión fue una inflación del 53,8% y una "deuda pública que pasó a representar el 90% del PBI", además de una pobreza del 35% que "alcanzó al 52% de los jóvenes, niños y niñas".

El jefe de Gabinete subrayó que por ello el Gobierno avanzó con la "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva" con la que "empezó a diseñar un nuevo mapa del Estado", que incluyó el nuevo Ministerio de Salud y la implementación "el plan Alimentar" para "un millón y medio de argentinos que hoy reciben esa ayuda".

También puso de relieve que "los afiliados de PAMI recuperaron los medicamentos esenciales gratuitos y hoy 9 de cada 10 afiliados reciben al menos un medicamento gratis", lo que "representa 3.200 pesos promedio en el bolsillo de los jubilados".

Sobre la situación actual, Cafiero subrayó que "la pandemia, y no la cuarentena, es la que provocó una crisis de ingresos en las familias argentinas" y destacó la puesta en marcha en ese contexto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que, según precisó, actualmente lo cobran "9 millones de argentinos".

Además, destacó la "línea de crédito al 24%, una tasa que no existía" y la creación del ATP para que "el Estado se haga cargo del 50% de los salarios del sector privado, donde el 96% son pymes de menos de 25 trabajadores".

Al momento de las preguntas, los senadores de Juntos por el Cambio Julio Cobos y Pamela Verasay, ambos mendocinos, pusieron el énfasis en la distribución de recursos entre las provincias y preguntaron sobre la continuidad de los ATP. En tanto, el riojano Julio Martínez apuntó a la salida de Latam y la cordobesa Laura Rodríguez Machado se refirió a la expropiación de Vicentín, medida a la que calificó como "comunista".

Cafiero aseguró que lo de Vicentin es un "rescate" y prometió que no está en los planes del Gobierno "avanzar con expropiaciones". "Lo que hizo el gobierno fue rescatar una empresa que estaba quebrada, que había dejado a miles de familias y a productores sin pagarles", subrayó. Además, aprovechó para cuestionar la decisión del Banco Nación, durante el gobierno macrista, que "le dio un crédito extraordinario a una empresa sorteando todos los mecanismos regulatorios y que ahora se está judicializando".

Sobre la línea aérea, Cafiero recordó que "hubo una asistencia de parte del Estado Nacional en mayo y en abril" de más de 18 millones de pesos". "Hace un mes esta empresa se presentó en bancarrota en los Estados Unidos y recién ahora vivimos nosotros ese coletazo de la industria aerocomercial", mencionó, descartando cuestionamientos de la oposición vinculados a un supuesto destrato de LATAM a favor de Aerolíneas Argentinas.

Además, indicó que en concepto de los ATP para las empresas, hubo "3.781 millones de pesos fueron a las cuentas de los trabajadores de empresas mendocinas" y aseguró que el programa "con sectores críticos como industria turística, gastronómica, cines, teatros, espectáculos, actividades que producto de la pandemia están sensiblemente deterioradas".

La oposición también cuestionó la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, ante lo cual el jefe de Gabinete remarcó que "con la fórmula anterior los jubilados perdieron un 20% entre la aplicación de la fórmula en 2017 y el 2019" y contrastó con que "la jubilación mínima del primer semestre de 2020 creció un 19% y la inflación fue del 14%".

El Frente de Todos dedicó la mayor parte de su tiempo a salir al cruce de las críticas de la oposición, remarcando que la administración de Fernández recibió una economía "hecha trizas" y que en el marco de la emergencia "cada una de las provincias han contado con un Gobierno nacional que le ha tendido una enorme mano".