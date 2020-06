Con 48 turnos diarios, Licencia de Conducir retomó la atención Locales 18 de junio de 2020 Redacción Por Es solo para el trámite de renovación y duplicado de carnets de conducir. El turno para la atención personalizada se debe pedir vía WhatsApp. La secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, destacó que “se reciben aproximadamente 1.500 consultas diarias”. Más de 2.000 licencias se encuentran vencidas en su fecha original, pero con prórroga extraordinaria.

FOTO J. BARRERA ABIERTO AL PUBLICO. La oficina de Licencia de Conducir atiende a los ciudadanos desde el martes.

Desde el martes de esta semana, el Departamento Licencia de Conducir de la Municipalidad de Rafaela comenzó a atender a los ciudadanos que obtuvieron turno a través del sistema de mensajería WhatsApp para efectuar la renovación o gestionar un duplicado por extravío de carnets de conducir. Por ahora, en el marco de la flexibilización de actividades decretadas por el Gobierno de la provincia, los mencionados trámites son los únicos habilitados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para concretar de manera personalizada en la dependencia municipal, ubicada en avenida Santa Fe al 2112, esquina Echeverría en barrio Villa del Parque.

“Tenemos una disponibilidad de 48 turnos diarios. Hay una gran demanda de la ciudadanía. A través de las líneas de WhatsApp se reciben aproximadamente 1.500 consultas diarias”, afirmó ayer la secretaria de Gobierno y Participación del Municipio, Amalia Galantti.

En cuanto al contacto entre el ciudadano y los agentes municipales para el asesoramiento y el otorgamiento de turnos, Galantti aclaró que “no se trata de un chat en vivo que la persona tiene con el operario sino que se recibe la solicitud con la información y la documentación, los empleados después realizan la averiguación en el sistema y, una vez que se reúnen los datos necesarios, se da una respuesta asignando un turno en el caso que corresponda”.

La Secretaria afirmó que “quien viene con un turno es porque va a poder llevarse su licencia en el mismo día que viene a hacer el trámite”.

La funcionaria comentó que “hoy tenemos habilitados el trámite de renovación de la licencia y los duplicados por extravío (siempre que los trámites no impliquen la realización de exámenes porque es una limitación tomada por parte de la APSV de no poder tomar exámenes teóricos o prácticos). Esto deja afuera a las licencias nuevas y las profesionales que requieren la realización del examen práctico”.

“Para los conductores que no pueden hacer su licencia, está vigente la prórroga hasta el 31 de julio de la validez de los permisos, habilitaciones y licencias que hubiera otorgado el gobierno provincial”, sostuvo Galantti.

-¿Cuántas licencias de conducir se encuentran vencidas pero con permiso de circulación especial por decreto?

-Más de 2.000 en Rafaela. Pero no todas se pueden renovar ahora, porque no podemos tomar los exámenes. Llegado el momento, habrá que evaluar la implementación de nuevas prórrogas.

Por último, desde el Municipio recordar que la atención virtual continúa a través de las cuatro líneas de WhatsApp todas con característica telefónica de Rafaela: (3492) 576761; 641689; 580151 y 583717.