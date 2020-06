Empresarios y profesionales donaron papas al Municipio Locales 18 de junio de 2020 Redacción Por En esta oportunidad, entregaron bolsas de papas procedentes de la localidad de Villa Dolores para ser distribuidas en comedores populares de la ciudad.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CARGAMENTO. Las bolsas de papas que fueron donadas por un grupo de rafaelinos.

Un cargamento de bolsas de papas traído desde la ciudad cordobesa de Villa Dolores, fue donado por un grupo de empresarios y profesionales de Rafaela para abastecer a comedores comunitarios.

No es la primera vez que estas personas hacen llegar a la Municipalidad de Rafaela -para ser distribuidas por la Secretaría de Desarrollo Humano a cargo de Myriam Villafañe- donaciones de distintos insumos tan necesitados por los sectores más vulnerables.

En otras oportunidades acercaron tela para la confección de frazadas, alimentos y otros elementos que ya fueron entregados a las familias que más lo necesitan.

En este caso se trató de un cargamento grande de papas, que se encuentran conservadas en cámaras frigoríficas hasta el momento de su repartición. Dichas cámaras también fueron gestionadas por este grupo, como también el traslado desde la ciudad de origen.

Pese a que a veces los propósitos nobles prefieran mantenerse en el anonimato por no necesitar de ningún tipo de reconocimiento, es importante hacer un agradecimiento público en nombre de todos los ciudadanos en general por los aportes recibidos; y del Municipio en particular, por la confianza depositada para la distribución de todo lo que llega.

La ayuda desinteresada, el no esperar nada a cambio, permanecen constantes en esta Rafaela, donde las buenas voluntades privadas vienen a recordarnos que esta nueva normalidad que se avecina, debe reconstruir las bases de una sociedad aún más solidaria.