Pese a la pandemia, "Danzar por la Paz" reunirá a los mejores bailarines del país Información General 18 de junio de 2020 Redacción Por Mañana se realizará la gala anual "Danzar por la paz" que, a causa de la pandemia de coronavirus, en esta edición tendrá formato virtual y volverá a reunir a solistas argentinos de las más importantes compañías así como grupos independientes y ballets del país, que ofrecerán sus interpretaciones a beneficio de Unicef.

BUENOS AIRES (Télam, 18). - "El mundo de la danza se une para ayudar a los que más lo necesitan en un evento virtual con el objetivo de recaudar fondos para Unicef y presentar a importantes compañías de nivel internacional, coronado por el estreno mundial de la obra "Co.DANZA", una pieza artística única en la que más de 27 destacados bailarines argentinos que trabajan en todo el mundo expresan, a través del baile, el particular momento que estamos viviendo", anunciaron los responsables de la actividad.

Detrás de la organización de este espectáculo, que ya es un clásico, se encuentra el bailarín y coreógrafo Leonardo Reale, que después de seis años ininterrumpidos de galas benéficas para colaborar con Unicef sigue sorprendiéndose: "Nunca imaginé que mi sueño de crear un evento artístico llegará a convertirse en una gala internacional consolidada en la Argentina y que en poco tiempo traspasó las fronteras presentándose con mucho éxito en Chile, Estados Unidos y Brasil", dijo a Télam.

Las presentaciones ya suman 14 ediciones, de las que participaron más de 129 compañías y más de 1800 bailarines de la Argentina, Chile, Brasil, USA, México, Venezuela, Cuba, Francia, Alemania y Brasil y siempre se organizaron para beneficiar con lo recaudado a Unicef Argentina, Unicef Chile, Unicef USA y Unicef Brasil.

La pandemia y la cancelación de los espectáculos con público, con todo, no será obstáculo para seguir ayudando: "El momento que estamos atravesando es realmente especial, creo que nadie lo hubiese pensado ni imaginado, siento que es como estar en guerra, tratando de cuidarnos los unos a los otros para no perecer ninguna consecuencia", explicó Reale.

Por eso, para el bailarín y coreógrafo que es, además, Embajador de la Paz designado por la ONU y el Consejo de Paz argentino, consideró que "en este punto la danza juega un papel importante, porque sus cabezas creativas y el empuje de sus trabajadores generan hechos artísticos desde sus casas, compartiéndolos con el público de manera virtual para que sigan disfrutando y olvidarse por un momento de la situación que estamos atravesando".

De eso se tratará mañana, entonces, la gala que, como todos los años, ofrecerá la presencia de las y los intérpretes más destacados del panorama de la danza, entre los que se encuentra, en un listado breve, Cecilia Figaredo y Hernán Piquín que bailarán el tango Naranjo en Flor; Luciana Paris, bailarina solista del American Ballet Theater, que interpretará junto al primer bailarín del Teatro Colón Juan Pablo Ledo el pas de deux de Corsario; la Compañía de Danza Pucará que representará el folclore argentino; y la danza contemporánea con el magnífico Grupo Cadabra y el canónico Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.

Sin embargo, habrá algo nuevo y será el estreno mundial de la obra "Co.DANZA", desarrollada durante la cuarentena desde la casa de los artistas: "La pieza se empezó a gestar hace dos meses trabajando con Gabriel Olivera y Constanza Torres. Quisimos visualizar la situación actual que afecta a los artistas y a la sociedad en general y se guió a los bailarines de manera remota en una línea artística y estética para que cada uno contara desde su movimiento y técnica personal el aislamiento", señaló Reale a Télam.

Como se trata de una función benéfica, la gala se verá este viernes 19 de junio a las 20 en formato streaming y las entradas virtuales pueden comprarse en la plataforma tickethoy.com a partir de una donación de cien pesos que será destinado a Unicef.

Desde su casa en Quilmes, en la zona sur del Gran Buenos Aires, la primera bailarina del Teatro Colón Nadia Muzyca será parte de "Danzar por la Paz": "Me invitaron a ser parte de un vídeo que cuenta con música de Queen y nos ayudaron con unas pautas sobre cómo poner la cámara y hacer la grabación", contó la intérprete a Télam.

"Grabamos momentos con barbijo y otros sin, para reflejar de alguna manera lo que es el encierro de un bailarín en estos momentos de pandemia", agregó Muzyca, que está entusiasmada por lo "mucho que creció este evento" y trata de colaborar siempre que puede: "Siempre trato de sumarme a los proyectos de mis compañeros. Todo lo que pueda sumar, bienvenido sea", agregó.

No es el único aporte solidario de la primera bailarina ya que, en los últimos meses, se volvió una referencia entre cientos de jóvenes aspirantes al mundo del ballet a través de clases gratuitas que ofrece desde su cuenta de Instagram cada domingo.

También desde su departamento porteño su compañero del Ballet Estable del Teatro Colón Juan Pablo Ledo será parte de "Danzar por la paz", a través de una hermosa pieza compartida con la argentina Luciana Paris, solista del American Ballet Theater.

Ledo también está experimentando nuevas maneras de bailar a la distancia pero en compañía de otros y otras: "Pudimos conectarnos con muchas personas de otros países y con estudiantes con los que, a veces por la distancia o por los impedimentos económicos, uno no puede estar. Son espacios en donde me gustaría por lo menos dejar algún sello, algún mensaje, y esta red de alguna forma nos permite ser un canal de conexión", dijo a Télam el intérprete.