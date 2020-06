Coronavirus: en la crisis lechera el miedo es más grande que su impacto SUPLEMENTO RURAL 18 de junio de 2020 Redacción Por En el desarrollo de la 21ª Conferencia Lechera IFCN realizada del 2 al 3 de junio, expertos en lechería de 70 países discutieron sobre la crisis láctea relacionada con el coronavirus. La convocatoria centró en la situación del mundo lechero, y en los caminos de ingreso y salida de la crisis.

IMAGEN INTERNET IMAGEN INTERNET LECHERIA. Expertos de 70 países discutieron sobre la crisis relacionada con el coronavirus.

En el inicio de la IFCN Dairy Conference, reunión anual de un grupo de expertos investigadores y analistas de la economía del sector lácteo desarrollada recientemente, se subrayó que "es importante entender el año anterior a la crisis" de la pandemia desatada por el coronavirus.

Durante 2019 la producción mundial de leche creció un 1,4 por ciento, valor significativamente por debajo del crecimiento promedio de los últimos años (2,3%).

Esto fue impulsado principalmente por India, Oceanía, Africa y Medio Oriente.

Mientras tanto, la creciente popularidad de las "leches" alternativas en los países ricos y la menor disponibilidad de leche en las economías emergentes, desaceleraron el crecimiento de la demanda.



UNA ECONOMIA

MAS POSITIVA

La economía de los predios lecheros se vio más positiva, ya que el precio mundial de la leche aumentó en un +6% a un nivel de USD 37,3/100 kg en 2019.

Sin embargo, para muchos productores especialmente en los Estados Unidos y la Unión Europea, citando al doctor Torsten Hemme este precio a menudo es "demasiado poco para vivir y no tanto para morir", de acuerdo a un informe de TodoAgro.



EL CAMINO HACIA

LA CRISIS

Hasta mayo de 2020, el desempeño del precio nacional de la leche puede usarse como un indicador durante la crisis.

El mapa muestra las tendencias de los precios locales de la leche en mayo versus febrero de 2020 para 75 países.

Pareciera que todavía no hay una crisis importante, ya que los precios de la leche en promedio disminuyeron un 4,6 por ciento.

Sin embargo, hay dos países grandes que podrían considerarse como el "epicentro de la crisis láctea": Estados Unidos e India, con caídas de -29% y -19%, respectivamente.

La encuesta entre los expertos asistentes a la conferencia reveló que un tercio consideraba que su país solo estaba al comienzo de la crisis. Pero también, dos tercios de los participantes pensaron que ya se había llegado al fondo de la crisis.

LA SALIDA DE

LA CRISIS

En cuanto a las perspectivas para precio de la leche a fines del 2020, las mismas siguen siendo complejas, y los mercados futuros y las opiniones de los analistas no están alineadas.

A principios de junio, los mercados futuros de productos lácteos esperan una rápida recuperación de los precios de la leche para alcanzar un nivel de USD 35/100 kg de leche en julio, lo que podría describirse como un escenario de precios en forma de "V".

La mayoría de los especialistas lecheros en la conferencia espera una recuperación en forma de U y, por lo tanto, un período de tiempo más largo hasta que se alcancen nuevamente los niveles de precios anteriores.

La razón es el sólido crecimiento de la oferta de leche en 2020 hasta el momento, junto con una alta probabilidad de disminución de la demanda per cápita como resultado de la crisis económica.



TIEMPO DE MAS

INVESTIGACION

Se requerirá más investigación sobre cómo se moverán las existencias de lácteos, y en los países en desarrollo es posible un cambio de la demanda de productos lácteos informales a formales, lo que podría tener un impacto positivo en las importaciones de lácteos.

Al final de la conferencia quedó muy claro que un monitoreo en tiempo real de los indicadores lácteos resulta clave.

IFCN actualizará su análisis en los próximos meses, para ayudar a las personas en el mundo lechero a navegar mejor en estos tiempos.