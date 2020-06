La Seguimos en Vivo suma presentaciones Sociales 18 de junio de 2020 Redacción Por En el próximo fin de semana el ciclo La Seguimos En Vivo contará con espectáculos para todos los gustos y además suma a la localidad de Las Parejas con un show imperdible de Los Lirios.

De jueves a domingo el ciclo La Seguimos En Vivo propone nuevos shows de música, teatro y danza. En este fin de semana se agrega la localidad de Las Parejas con la presencia del reconocido grupo Los Lirios.

La iniciativa del Ministerio de Cultura de la Provincia es sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, y pueden ser vistos por el sistema de streaming. Los shows tienen lugar en distintos espacios culturales de la provincia. Cabe destacar que los espectáculos se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Este ciclo tiene la particularidad que permite a los artistas usar el esquema de “gorra virtual” para monetizar sus shows: el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.



Reconquista

Jueves 18 a las 21 hs en La Casa Del Bicentenario.

La actuación de la banda Onda Cumbia. Integrantes: Armua Emilio Ariel (bajo), Armua Antonela (voz), López Marcelo (teclado), Marconi Gabriel (octapad), Moschen Bruno (teclado), González Marcos (timbal), Aguirre Sebastián (guiro).



Venado Tuerto

Jueves 18 a las 22 hs en el Centro Cultural Provincial Ideal.

En este caso será el turno del show “Cuerdas al Sur”, en el que se lucirán músicos de la región –Venado Tuerto, Villa Cañas y Murphy.

Martin Yufra, Alejandro Varela, Lorenzo Paris y Santiago Pace compartirán su arte para toda la Provincia, al igual que lo hicieron, días atrás, la firmatense Euge Craviotto (junto a su banda Mamita Peyote) y el trío venadense Proyecto Sauzal.



Rafaela

Viernes 19 a las 20 hs en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano.

En este caso se trata de dos bandas, que estarán simultáneamente en el escenario (se respetan las distancias y todas las normas).

Las bandas son Cruce y GPN Crew.

Cruce

Formada en 2016, la banda rafaelina Cruce compartió escenario con grupos como Carajo, Animal, Utopians, Árbol, Atzmus y Deny, en escenarios en Buenos Aires, Santa Fe, Paraná, Córdoba.

Cruce pertenece a una playlist impulsada por la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos, donde comparte grilla con bandas reconocidas como Divididos, Charly García, Fito Páez, Ciro, NTVG, etc.

En 2017 sacó su primer CD, Reinventar. En 2018 lanzó dos singles: “Deja de llorar” y “Si alguna vez”.

Cruce está conformada por Seba Duarte (voz), Franco Imhoff (batería) y Nico Previotto (bajo).

GPN Crew

Gpn Crew es una banda de rap hardcore que nace en el 2013 entre un grupo de amigos, reuniendo distintas ramas de la cultura Hip Hop como el Breakdance, Graffiti, Beatmaking y MC´s.

Es un grupo 100% autogestionado desde sus letras, instrumentales, producción musical y audiovisual.

Con dos discos de trayectoria: "Big Killaz" de 2015 y "Larga Vida" de 2019. Actualmente ya tocaron en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe y están trabajando en una miniserie de videoclips musicales con la finalidad de contar quiénes son, qué hacen y de qué manera.

El grupo está formado por Emmanuel Sánchez, Agustín Beck, Enrique Godoy y Luis Picard.



Rosario

Viernes 19 a las 21 h en la Sala de la Plataforma Lavardén.

Es el turno de Los Legendarios Barbacena con su obra Barbacena Solidario.

Todo lo que se recaude con el show se donará a 2 comedores y merenderos de barrio Las Flores y Cabín 9.

Sábado 20 a las 21 hs también en la Sala de Plataforma Lavardén.

Llegá La 2x4 Rosarina + Martín Piñol, con un grupo de músicos de primera línea: Voz: Martín Piñol, Bandoneon: Gustavo Sordelli, Alicia Petronilli, Violin: Michele Blando, Noelia Vivas, Javier Gomez, Piano: Adrián Pistono y contrabajo: Sebastián Aparicio.

La 2x4 Rosarina recorrió gran parte de la Argentina y brindó conciertos en diferentes provincias del país y en las Milongas más reconocidas de la ciudad de Buenos Aires (entre ellas La Viruta, Salón Canning y muchas más).

En el 2018 la orquesta realiza la primer gira Europa-Rusia dando conciertos en las Milongas y teatros, logrando así cautivar a los amantes del tango como género popular de baile.

Domingo 21 a las 20 hs en la Sala de Plataforma Lavardén.

La cantante Mica Racciatti junto a su “Set Eléctrico” se suben al escenario de Plataforma Lavardén y presentará su primer disco Previo Aviso.

La banda propone una contribución económica voluntaria para colaborar con los músicos y gente que trabaja en este evento desde $150 ,sin obligación pero en caso de tener la posibilidad sería de gran ayuda.

Mica Racciatti es una joven cantante oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, quien desde chica desarrolla su carrera con la música.

Con solo 12 años estudio e integro el coro de la escuela provincial de música , aprendiendo de músicos como Jorge Ferrari y el maestro Fernando Ciraolo.

En 2019 presentan su primer disco “Previo Aviso” que fue presentado en “Plataforma Lavardén”, este apela a desplegar un abanico de sonidos e intensidades en un formato intenso, rockero, y ambicioso donde se busca romper con los shows convencionales de rock Mica se junta con Denis Martinez, bajista y productor musical.



Santa Fe

Viernes 19 de junio a las 22 hs en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo.

En esta oportunidad es el turno de “Que Lo Tangueó”, Sexteto de Tango de la ciudad de Santa Fe, se formó a finales del 2011 a fin de concretar el deseo de sus integrantes de interpretar este género porteño. Con esta formación busca reproducir la sonoridad de las grandes orquestas que hicieron historia y los distintos estilos que tuvo el tango en su evolución a través de los años.

En 2017 Que Lo Tangueó fue ganador del Pre Cosquín Paso del Salado (Santo Tomé) en la categoría de Grupo Instrumental.

En 2020 realizaron una gira por Colombia, participando en los Festivales de Sonamos Latinoamérica en la ciudad de Chía y el V Festival de Música y Danza de Buenos Aires en la ciudad de Medellín.

Integrantes:

Victoria Díaz Geromet (violín / dirección)

Lucila Gerelli (viola)

Alejandro Fissore (piano y arreglos)

Federico Guala (contrabajo)

Carolina Mraz (bandoneón)

Leonel Franzoi (voz masculina y arreglos)

Felicitas Mantaras (voz femenina)

Sábado a las 22 hs en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo.

Ángeles Deló sobrevolará con su voz los aires chamameceros y el folclore del litoral santafesino.

Ángeles nació en San Justo, provincia de Santa Fe, donde pasó su niñez y dio sus primeros pasos en la música.

En 2013, por primera vez en Cosquín, participa de los espectáculos callejeros y peñas. Ese mismo año se presenta en las principales peñas de Buenos Aires: La Paila, La Jalapenia, El Colorado, Los Cardones, entre otros. Tambien comienza a trabajar en su proximo disco, de corte folclórico y a fin de año, lanza “ASÌ ME DECLARO YO”, con canciones del cancionero popular, entre ellos “Como arblito en otoño”, “Caminito de acheral”, entre otros.

Ya en 2016, se presenta en importantes festivales de la región como: El “Festival del pescador (Sauce Viejo) y el “Festival de Guadalupe” (Santa Fe) y en mayo presenta oficialmente su disco en un teatro de la ciudad de Santa Fe, con gran convocatoria, antes de ello, las calles de Santa Fe, son empapeladas con afiches sextuples, difundiendo el evento.

En 2019, se presenta en el “Festival del Pescador” (Sauce Viejo, Santa Fe) y recibe la distinción de “Artista Revelación”

Domingo a las 21 hs en el Centro Cultural Provincial Paco.

Compañía Argentina de Danzas presenta el espectáculo “Protocolo en el saludo a la Bandera”.



Las Parejas

Domingo 21 a las 22 hs en La Casa Del Bicentenario.

Se incorpora a este ciclo la localidad de Las Parejas con la presentación del reconocido grupo “Los Lirios” de Santa Fe.

Exponentes de la cumbia santafesina, los actuales integrantes de la banda son Roberto Carlos “Tito” Pennesi; Germán David Sosa; Oscar Mauricio Martínez; Cristian Leonel Rango; Martín Pérez; Daniel Jesús Córdoba y Nicolás Otegui.