La Fórmula 1 trabaja para evitar riesgos si hay brote

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Los organizadores de la Fórmula 1 se encuentran trabajando en una aplicación para ayudar a gestionar cualquier brote de coronavirus que se detecte en el paddock y que permita evitar la cancelación de un evento si hay un caso aislado. Según se informó, se trata de una aplicación de rastreo específicamente creada en base a las particulares necesidades de las carreras cuyo diseño esta orientado a ser utilizado por el personal en las carreras del deporte motor, por lo que debe ser muy preciso en cuanto a las relaciones entre personas.

El director de seguridad de la FIA, Adam Baker, señaló en una conferencia virtual de la FIA 2020: "Una de las claves para celebrar un evento exitoso es tener un seguimiento de contacto preciso y la capacidad de hacer test rápidos para que podamos determinar con precisión las personas que se han podido ver afectadas".

"Esas personas podrían ser puestas en cuarentena y hacerle un test rápidamente, o liberarlas de la cuarentena si dan negativo", dijo, a la vez que indicó: "Miramos rápidamente qué soluciones de rastreo de contactos había disponibles y llegamos a la conclusión de que necesitaríamos diseñar algo específico para eventos de automovilismo".

Asimismo Baker manifestó: "Queríamos poder ajustar la precisión, pero no era posible en nada de lo que tuvimos acceso. También queríamos tener la capacidad de verificar los resultados de los test antes de que se agregaran al sistema para evitar cualquier mal uso o accidente que pudiera causar que los grupos fueran encerrados o puestos en cuarentena, cuando en realidad no habían estado en contacto con cualquier persona infectada".

"También teníamos que abordar las inquietudes respecto a las leyes de protección de datos, lo que se ha hecho en el desarrollo de esta solución. Este trabajo se está haciendo con la intención de que esté a disposición de las autoridades deportivas nacionales particulares para su uso en sus propias competiciones", expresó.

En tanto, en la Fórmula 1 habrá un nuevo "Código de Conducta" para minimizar la posibilidad de que alguien importe el virus, lo deben aceptar todos los asistentes y el mismo estipulará las reglas que debe seguir cualquier persona que vaya a un evento. "Define claramente por escrito las responsabilidades de los asistentes al evento y nos proporciona un marco legal aplicable que nos permite facilitar la acción de la FIA ante cualquier persona que no cumpla las medidas exigidas", explicó Baker.

En ese sentido agregó: "Para hacer eso, hemos tenido que ampliar la autoridad definida a todos los asistentes al evento. Eso nos permite establecer una estructura en los sitios, donde agrupamos a los asistentes, para que puedan ser representados colectivamente por organizaciones u otras entidades".

El "Código de Conducta" se convertirá en un apéndice del Código deportivo internacional de la FIA, quien ya emitió una serie de pautas a los organizadores de todo el mundo sobre cómo actuar cuando se reanude la competición.