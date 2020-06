Confirman dos nuevos casos de coronavirus en Santa Fe Locales 18 de junio de 2020 Redacción Por Se reunió el Comité de Coordinación para el seguimiento de las medidas vinculadas a la pandemia por Covid-19. Del encuentro participaron ministros y legisladores provinciales. Se avanzó en el abordaje de la vuelta a clases, la situación de quienes viajan a otras provincias y se llevó adelante un balance de lo realizado hasta la fecha en todo el territorio santafesino.

La Provincia de Santa Fe acumula un total de 290 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, luego de que ayer el Ministerio de Salud confirmó otros dos contagios en la ciudad de Ceres. De la cantidad total de afectados, 281 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 9 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (3 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco).

La semana pasada, en Ceres se habían reportado los primeros infectados por Covid-19 cuando un camionero que regresó de un viaje a una provincia con circulación del virus dio positivo y contagió a su esposa. Ahora dos mujeres, que serían madre e hija y que fueron hisopadas el martes último, dieron positivo. De todos modos, desde la cartera sanitaria indicaron que no tienen nexo epidemiológico con los casos confirmados anteriormente, por lo que es necesario reconstruir toda la cadena de contactos estrechos que hayan tenido en los últimos días.

Con estos dos casos positivos, que se encuentran en aislamiento preventivo y obligatorio, Ceres ya suma 4 casos de coronavirus mientras se espera el resultado del análisis a otra persona. Asimismo, otras 22 personas permanecen aisladas en sus domicilios en tanto que cinco hombres continúan en el Centro de Aislamiento del Paseo de la Vida.

El Ministerio de Salud recordó que hasta la fecha se registran un total de cuatro fallecidos para la provincia y que actualmente ningún paciente se encuentra internado en cuidados intensivos, aunque dos enfermos con coronavirus permanecen internados en sala general. De los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 247 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta).

En lo que hace a Rafaela, hace 57 días que se no diagnostican casos positivos, por lo que la cifra se detuvo en 21 personas que se contagiaron, de las cuales 20 se recuperaron y una falleció. De acuerdo al informe de la Dirección de Epidemiología, hay nueve muestras que todavía esperan por sus resultados.



COMITE DE

COORDINACION

Por otra parte, este miércoles tuvo lugar una nueva reunión del Comité de Coordinación para el seguimiento de las medidas vinculadas a la pandemia por Covid-19. La misma se desarrolló en la ciudad capital de la provincia y participaron ministros del gabinete provincial -una de las primeras actividades oficiales de Sonia Martorano como ministra de Salud- junto a legisladores.

Luego del encuentro, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig detalló: “Hicimos una evaluación sanitaria de la provincia y un análisis de distintas situaciones que se corresponden con la evolución de la pandemia y de las distintas actividades económicas. Particularmente nos referimos a la problemática que va a representar volver a clases, donde se desarrollaron las dificultades que tenemos que sortear para que los chicos puedan regresar a las aulas en las modalidades en las que se va a dar. Esto implica un trabajo de distintas áreas de la provincia, del Poder Ejecutivo, y un trabajo coordinado con las distintas entidades gremiales para que, si las condiciones sanitarias lo permiten, en agosto podamos volver a clases de acuerdo a las condiciones que cada escuela tenga en ese momento”.

Por otro lado, el ministro se refirió a la “preocupación” que existe por la circulación de personas entre las distintas provincias vecinas. “La mayoría de los casos confirmados recientemente, tienen que ver con la circulación de personas por actividades comerciales o sociales a las distintas provincias, razón por la cual se está planteando la posibilidad de establecer algunos aislamientos parciales para las zonas que tengan este tipo de actividades”. Y agregó: “También está previsto generar una modificación en la aplicación de provincia para poder hacer el seguimiento de cada una de estas personas y, en el caso de que alguna de ellas tenga algún síntoma, automáticamente podamos detectar el entorno en el que se ha manejado”.

Seguidamente, la ministra de Salud, Sonia Martorano realizó un balance del trabajo realizado hasta la fecha en el territorio provincial. Y destacó que “se está trabajando muchísimo en las nuevas habilitaciones para que sean con protocolos que tengan que ver con normas internacionales, porque Santa Fe sigue expuesta, por su proximidad con Chaco y Buenos Aires. Es decir que todavía estamos esperando la posibilidad de un brote y estamos haciendo un fuerte trabajo en las comunidades cerrada como geriátricos, transporte y toda la población vulnerable”.