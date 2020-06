Fececo pidió a Perotti que "no relaje los controles sanitarios” Locales 18 de junio de 2020 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

FOTO FECECO TABOADA. Titular de Fececo.

La Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (Fececo) -realizó una presentación al Gobernador de la provincia Omar Perotti expresando su inquietud ante los recientes casos de covid-19 detectados en localidades de la provincia, que, en algunos casos, provocaron el retroceso a fase 1 del ASPO.

Fececo pone de manifiesto “el daño comercial sin precedentes que se generará en la economía de las localidades que han retrocedido a fase 1, y las que eventualmente podrían hacerlo ante el surgimiento de nuevos casos, que, a su vez, acumulaban una atroz caída de la actividad económica en sus distintas etapas de aislamiento, será un golpe letal para gran parte del sector comercio y servicios y todas las familias y comunidades que de ella dependen”.

Es por ello que la entidad de segundo grado expresa que “resulta imprescindible, que quienes desde el sector público deben bregar por la instauración de la “nueva normalidad” y la recomposición de la dinámica económica administrando los recursos del estado, como los representantes de estos sectores devastados por los efectos del ASPO, compatibilicemos posibilidades por un lado y necesidades por otro”.

Fececo solicita que “a los fines de no arruinar y desperdiciar el gran esfuerzo, sacrificio y compromiso que desde hace casi 90 días se viene realizando en toda la provincia, entendemos fundamental en este marco de imprescindible trabajo conjunto, garantizando desde el estado los controles preventivos, tanto de movilidad de personas y productos, como sanitarios, para evitar las consecuencias de nuevos retrocesos locales en la evolución de las fases del ASPO”.

A través de su presidente Eduardo Taborda, Fececo insiste en que “los controles de circulación deben profundizarse y extremarse en los límites provinciales, como así también en la circulación interna, de manera que no ingresen personas provenientes de regiones con circulación del virus sin el riguroso examen médico y su posterior cuarentena a localidades que no tienen circulación viral”.

Alienta asimismo que “promover que aquellas personas que tengan síntomas similares a los de Covid-19, no duden en acercarse a realizarse los respectivos controles; sería contraproducente que por temor a la discriminación ó rechazo comunitario dejen de hacerlo, provocando un aumento exponencial de los riesgos de contagio al demorarse su aislamiento y/ó tratamiento”.

Fececo por último solicita “evitar el retroceso en la evolución de las fases del ASPO retornando a la restricción de actividades personales y sociales, como así también el cierre de comercios es el compromiso que solicitamos al gobierno provincial, y el cual compartimos desde el sector comercio y servicios”



RECHAZO A EXPROPIACION

DE VICENTIN

Por otra parte, Fececo rechazó enérgicamente “su intempestiva intervención por respeto a la constitución, las instituciones de la democracia y un futuro con seguridad jurídica”.

“Rechazamos enérgicamente la violación de la propiedad privada por parte del Estado; derecho consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional” señala la entidad, para agregar que “la legislación provee mecanismos y herramientas para establecer el uso público de bienes privados y debe respetarse la ley”.

Asimismo, Fececo reclama “el avance de los sumarios administrativos e investigaciones judiciales que establezcan las responsabilidades de empresarios, funcionarios, ó cualquier persona que pudieron haber cometidos ilícitos, administración fraudulenta, complicidad, connivencia, arrastrando al grupo empresario a su actual situación económica-financiera”.