Zeballos tiene claros motivos para volver

18 de junio de 2020

FOTO ARCHIVO HORACIO ZEBALLOS

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El tenista argentino Horacio Zeballos reconoció ayer que desea volver a la actividad, pero aclaró que se debe a que es su "trabajo" y porque además necesita "seguir ganando plata". "Tengo ganas de volver porque es mi trabajo y tengo que seguir ganando plata. Del circuito extraño la rutina de estar en un lindo hotel y un lindo torneo, y también la competencia", comentó el marplatense en declaraciones radiales.

No obstante, el tenista reconoció que más allá de que desea volver a jugar siente "algo de miedo", pero de manera coloquial agregó: "es el mismo miedo que cuando voy al supermercado". "Arranqué a entrenar todos los días, pero ahora lo hago dos o tres veces por semana. Sentí que no iba a poder sostener eso sin tener una meta. Estoy tratando de cuidarme muchísimo el físico. En la cuarentena aprendí a comer casi perfecto. Eso fue muy importante", puntualizó.

Más allá de que la ATP dio a conocer un calendario con los torneos que ya están confirmados, entre ellos el US Open, Zeballos planteó sus dudas sobre lo que vendrá en el futuro cercano en el marco de la pandemia de coronavirus. "Necesitamos más respuestas, hay muchas incógnitas, como por ejemplo ¿cómo haremos para salir del país?.

Tuvimos una charla con todos los jugadores de la ATP para hablar de las novedades, pero nos enteramos también por los medios", indicó. Zeballos, de 35 años y quien llegó a estar número 3 del mundo en dobles, consiguió un solo título en singles, el obtenido en 2013 en Viña del Mar al vencer al español Rafael Nadal por 6-7(2), 7-6 (6) y 6-4.