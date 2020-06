La oposición apunta a la actuación de Massa Nacionales 18 de junio de 2020 Redacción Por LO ACUSA DE "DILATAR PROYECTOS"

FOTO ARCHIVO SERGIO MASSA. En la mira de la oposición.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Mientras la Cámara de Diputados funciona de manera remota, la oposición comenzó a cuestionar al titular del cuerpo, Sergio Massa, por "dilatar el tratamiento de leyes importantes" y perjudicar con sus decisiones al Poder Ejecutivo.

Según advierten, no se trataría de una decisión deliberada del presidente Alberto Fernández, sino que Massa despliega su "juego propio" como reemplazante de Emilio Monzó.

Un caso puntual que se plantea es el de la Ley de Economía del Conocimiento: que se trata desde hace más de 15 años y que todos los fines de año se prorroga con algunas modificaciones para el año entrante, algo que por primera vez no sucedió.

Lo peculiar es que, al no aprobarse la prórroga, no sigue en vigencia la ley anterior, sino que directamente se dan de baja todos los beneficios impositivos y distintos dinamizadores que contempla la iniciativa, lo que se refleja en que, de un día para el otro, el sistema impositivo del sector relacionado con la tecnología, la ciencia y la información cambió rotundamente, llevando a cientos de empresas a una compleja situación económica.

Aunque debía ser antes de que empiece el año, la ley recién consiguió dictamen favorable el 20 de mayo de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda, y ahora, según la oposición, quedó trabada porque en el Frente de Todos "están discutiendo un número".

En tanto, fuentes del lavagnismo advirtieron a NA que el economista, en la última reunión que tuvo con el Presidente, le traspasó la inquietud a Fernández, quien "pareció no saber del tema" en cuestión, por lo que aparecieron sospechas que apuntan al presidente de la Cámara.