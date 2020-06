ARBOLES NO AUTOCTONOS SUPLEMENTO RURAL 18 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Aprovechando la época del año en que estamos, he decidido escribir algo sobre estos árboles que sin llegar a ser propios de nuestras tierras, se adaptan muy bien y nos brindan su hermosa silueta, hojas, flores y frutos. Son aquellos que si bien no son propios de nuestra zona sino que fueron introducidos de lugares más lejanos, han podido adaptarse perfectamente al lugar.

Cabe decir también que son estos los meses propicios para plantar todos aquellos que sean de hoja caduca. Y de esta manera cuando lleguen los días más largos y cálidos el ejemplar estará en excelentes condiciones de comenzar a dar sus hojas. Esta es una pequeña lista de donde ustedes pueden ir seleccionando el que más les agrade:



ROBLES

"Quercus americana rubra" lo podemos recomendar para jardines de tamaño mediano o grandes, ya sea en forma aislada o en grupo donde podemos apreciar toda su belleza, especialmente en otoño cuando sus características hojas de aspecto recortado adquieren un color rojizo brillante extraordinario. Particularmente creo que esto es su mayor cualidad. Tiene una sombra bastante frondosa, sus hojas son caducas, su crecimiento es muy lento pero vale la pena.



LIQUIDAMBAR

"L.Styraciflua" es una especie recomendada para jardines medianos. En otoño sus hojas caducas toman un increíble color rojizo, intenso que lo hacen muy atractivo y elegido por los amantes del verde. Su crecimiento es relativamente lento y fundamentalmente no tolera los suelos pobres. Su silueta es piramidal. Su altura es de 10 -12 m. y su diámetro de 8-9m.



ALAMOS

Dentro de este grupo la lista esta también bastante engrosada. Hablamos de los Álamos piramidales muy usados en forma alineada como cortinas, o bien aislados enmarcando entradas o para resaltar alguna construcción que nos interesa. Con sus hojas muy movedizas cuando son hamacadas por el viento que al caer en otoño dejan ver esa característica silueta de color grisáceo.

También mencionamos los Álamos carolinos con sus hojas verdes grisáceas o los Álamos plateados con el envés de las hojas con el color que le da el nombre.

Todo este grupo es de crecimiento muy rápido, ideales para cuando se quiere tener un efecto inmediato.

Hacemos referencia también a los SAUCES llorones y eléctrico también de crecimiento rápido y de hojas caducas, la ACACIA DE CONSTANTINOPLA ideal para jardines pequeños donde se puede ubicar debajo un banco y gozar de su estupenda floración rosada, y por ultimo no puedo dejar de nombrar los EUCALIPTOS medicinal de hoja redonda y gris y el otro de hoja alargada y verde azulado ambos perennes.



