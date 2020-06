Vidal y Sacco tienen Covid-19 Nacionales 18 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MARIA EUGENIA VIDAL. Contrajo el coronavirus.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Mientras que poco después de la media noche del martes la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal confirmó que había contraído coronavirus, en la tarde de ayer se conoció que su pareja, el periodista Enrique Sacco, también dio positivo tras someterse a un hisopado.

Vidal mantuvo recientemente un almuerzo en la sede del Gobierno porteño con Horacio Rodríguez Larreta, el senador Martín Lousteau y el ex diputado Emilio Monzó.

Todos ellos se realizaron un hisopado, que arrojó resultados negativos, según confirmaron los referentes de Juntos por el Cambio.

El primero en hacerlo fue Rodríguez Larreta, en horas de la mañana, pero ahora deberá establecerse con quiénes estuvieron en contacto en los últimos días, para cumplir con el protocolo sanitario.

Vidal se sometió a un hisopado que dio positivo luego de haber estado con el diputado bonaerense de la misma fuerza política, Alex Campbell, quien el martes fue confirmado por coronavirus.

A su vez, Campbell había informado que fue testeado por Covid-19 tras haberse reunido con dirigentes del entorno del intendente Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, quien desde el viernes está internado a raíz de haberse contagiado, al igual que cinco de sus funcionarios, que dieron positivo.

"Quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Les agradezco a los que me escribieron con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y con las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias", escribió la ex gobernadora bonaerense en su cuenta de Twitter.