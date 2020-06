El Municipio y el Concejo acordaron no aumentar la Tasa por dos meses

Este martes, el intendente Luis Castellano, miembros del Gabinete municipal y los integrantes del Concejo, encabezados por su presidente, Germán Bottero, se reunieron en Intendencia para tratar los futuros incrementos en la Tasa General de Inmuebles. En el encuentro se definió no aumentar el tributo durante los meses de julio y agosto. Luego, desde septiembre hasta diciembre, el incremento para los contribuyentes se producirá de manera escalonada.

Si bien la decisión representa un esfuerzo importante para las arcas del Estado local, la determinación conjunta se tomó contemplando la difícil situación económica que atraviesan muchas familias de nuestra ciudad. En concreto, se está trabajando en las cifras finales, pero el incremento al terminar el año será menor al establecido por la fórmula polinómica.



CONCEJALES

Luego de la reunión el concejal Leonardo Viotti destacó que "es positivo que hayamos acordado con el Ejecutivo en esta medida que se toma en conjunto y que, ante la difícil situación que están viviendo muchos vecinos, tener el gesto de no aumentar durante los dos próximos meses la Tasa es valorable. Además, que el aumento sea escalonado, va a implicar para muchos una ayuda para afrontar la difícil situación generada por la pandemia de coronavirus".

Por su parte, el edil Jorge Muriel dijo que la decisión "fue consensuada entre el Ejecutivo y el Concejo ya que contábamos con una cifra que arrojaba la fórmula polinómica y una Ordenanza que habilita al Ejecutivo a revisar la Tasa General de Inmuebles como mínimo cada seis meses. La gran noticia es que por dos meses no habrá aumento y después va ser escalonado para que el impacto no sea tan grande para el contribuyente".