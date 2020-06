Visita de representantes de Honrar la Vida

También este martes por la mañana, los concejales recibieron a integrantes de la ONG Honrar la Vida, encabezada por su presidente Osvaldo Minighini, con quienes analizaron el proyecto de Ordenanza de cupo de viviendas a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera.

Cabe recordar que la semana pasada se había concretado una reunión entre los ediles y funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, para avanzar con esta iniciativa que de manera conjunta impulsaron Lisandro Mársico y Miguel Destéfanis.

Destéfanis señaló que “esta es una necesidad que desde Honrar la Vida hace muchísimo tiempo que veníamos viendo como institución y junto con el concejal Lisandro Mársico elaboramos este proyecto, para que las personas que están esperando un trasplante o ya fueron trasplantadas y que no tengan viviendas, puedan ser incluidas en un sorteo para un cupo de viviendas. Creemos que es oportuno que estos ciudadanos sean considerados, ya que con la enfermedad deben estar pendientes de solucionar la parte médica, pero la parte moral, social, económica es muy compleja”.

En tanto Osvaldo Minighini se refirió a esta posibilidad y dijo que “nosotros esto lo venimos trabajando desde el Centro de Protección Integral al Paciente a nivel provincial y nacional, porque hay dos leyes y desde hace varios años venimos impulsando esto, y hoy que sea el Concejo el que lo analice para poder tenerlo aquí en Rafaela, -ya que en otras partes no se ha podido lograr-, es muy importante”.

“Tenemos muchos pacientes que no tienen viviendas y el Hogar de Tránsito que tenemos como institución es para cuando las personas están en la lista de espera para ser trasplantadas y después de eso la persona trasplantada tiene 120 días de recuperación y requiere de una vivienda adecuada”, sostuvo el presidente de la ONG.