Martorano asumió como nueva ministra de Salud Locales 17 de junio de 2020 Redacción Por En un acto que contó con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el gobernador de la provincia, Omar Perotti, la ex secretaria asumió ayer oficialmente en su nueva función.

FOTO PRENSA GOBERNACION JURAMENTO. Sin la presencia de los medios, se pudo ver por el canal oficial y por las redes del gobierno provincial.

Durante la tarde de este martes, en la casa de Gobierno, asumió oficialmente Sonia Martorano como nueva ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, días después de la renuncia de Carlos Parola. De esta forma, la ex secretaria de Salud reemplaza oficialmente al médico santafesino, que por su edad (60) está incluido entre los "grupos de riesgo" del coronavirus y en las últimas semanas había disminuido su exposición pública en los partes diarios sobre la situación de la Covid-19 en la provincia.

En un acto, que además de Martorano y Parola también contó con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el gobernador santafesino, Omar Perotti, la flamante ministra aseguró que su "compromiso al asumir esta función es que el derecho a la salud sea el derecho de todos los santafesinos y santafesinas".

Tras el juramento y la firma del acta correspondiente, Martorano tomó la palabra y sobraron elogios a su ahora antecesor: “Carlos (Parola) es un gran médico, una luz que nos fue guiando en esta situación en particular y, en general, en la salud pública”, dijo, aseguró que en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, “el derecho a la salud y la equidad en su garantía no es ni será un mero acto declamatorio” en la actual gestión.

"Tenemos una provincia y un país en donde el derecho a la salud es algo que no solamente está en la Constitución, sino que está escrito en el corazón de cada uno de nosotros. Mi compromiso al asumir esta función es que ese derecho a la salud sea el derecho de todos los santafesinos y santafesinas, que la accesibilidad no sea meramente declaratoria, que la equidad no sea algo declamatorio, que sean verdaderas razones de ser y verdaderos derechos de cada santafesino y santafesina", indicó la funcionaria.

Luego se refirió a Ginés González García a quien consideró "una luz en el camino que nos va guiando no solo en la pandemia sino en la salud pública", y también reconoció la labor de Perotti: "Nos tocaron tiempos difíciles con el coronavirus pero con el esfuerzo y la voluntad de nuestros políticos que saben escuchar vamos a salir adelante".

Además, aseguró que en la provincia "hoy tenemos buenos resultados", pero saben que puede "ser transitorio" y por ello Santa Fe está "preparada para un brote de la pandemia" y "para los escenarios que nos puedan ocurrir". Así, remarcó que se han reforzado el sistema de salud público, la articulación entre los sistemas público-privado, la cantidad de camas críticas (actualmente hay 920 críticas ventiladas en la provincia), que se suman a 5.900 camas generales preparadas y a centros de aislamiento con más de 8.500 camas para casos leves.



"UN CAMBIO DE LUGARES"

A la hora de tomar el micrófono, el gobernador Perotti describió el movimiento como "un cambio de lugares del equipo", ya que "así se ha constituido en esta etapa y particularmente en el inicio de la pandemia", y agradeció el "esfuerzo muy grande" de Carlos Parola para "acompañar y respaldar la acción del gobierno de la provincia frente a algo desconocido" y de "ayudar y consolidar con Sonia un equipo de trabajo que pudo estar presente en toda la provincia y supo llevar un mensaje de tranquilidad en los momentos más difíciles". En sus declaraciones, Perotti defendió varias veces la gestión nacional ante la presencia de González García, a quien trató de “amigo”. “Nos encontramos ante algo desconocido (la pandemia global), pero consolidamos con Sonia (Martorano) un equipo de trabajo que estuvo presente en toda la provincia, y que supo llevar un mensaje de tranquilidad en los momentos más difíciles”, declaró. Aludió luego al pasaje “hacia adelante” de la provincia de las etapas epidemiológicas, hoy en distanciamiento social. Aseguró que se seguirá con “rigidez” en la vigilancia y los cuidados a tener frente a nuevos contagios. Respecto de la cantidad de gente que se está movilizando, “somos una de las jurisdicciones con más nivel de actividad productiva, sobre todo, en la misión de ser un proveedor de alimentos para el país”.

Por su parte, Parola fue el primer ministro del gabinete de Omar Perotti en dimitir, y su renuncia se sumó de la directora de Epidemiología Carolina Cudós, la cual también se hizo pública el pasado miércoles. No obstante, el funcionario continuará colaborando con la cartera sanitaria como asesor, según confirmó el propio Perotti en su alocución. Antes de la asunción de su sucesora, Parola recibió un diploma por sus aportes al frente de la cartera de salud. Ahora, con Martorano ya al frente de un ministerio clave en el contexto de actual pandemia, Jorge Prieto, quien era secretario de Salud Adjunto, pasó a ser el nuevo secretario de Salud, en reemplazo de la ministra entrante.

Por último, González García destacó el manejo del gobierno santafesino respecto a la pandemia. Participaron también los ministros de Gestión Pública, Rubén Michlig; de Trabajo, Roberto Sukerman; de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo; de Educación, Adriana Cantero; y de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; entre otras autoridades.