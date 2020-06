Creatividad e innovación para enfrentar a la crisis

Por Roberto Marquinez *



(Especial para NA).- La pandemia por Covid-19 fue casi el golpe de gracia para una economía argentina que estaba en terapia intensiva, y que ahora se encuentra con un respirador conectado al Estado.

Lo importante es que sigue viva, a pesar de persistir la alta inflación, el conflicto de la deuda, los desequilibrios macroeconómicos, y el resquebrajamiento del tejido social. No todo está perdido. Es más: tenemos todo por ganar.

La historia es testigo de que las empresas argentinas, y en especial las Pymes, es en tiempos de crisis cuando la creatividad y la innovación se han potenciado. En este caso, estamos viendo como el ingenio se impone dando esperanza de resurgir con fuerza.

A pesar de que es evidente que falta un plan económico que de certezas, también es verdad que en toda crisis existe una oportunidad que todo empresario debe descubrir y aprovechar.

La iniciativa pyme está intacta. En estos días se están gestando originales formas de comercialización. Nuevas plataformas tecnológicas se imponen.

El e-Commerce se hace más común. Se perfeccionan tácticas comerciales con precisión quirúrgica. Y la asociatividad cobra importancia estratégica.

Así, esta crisis sin precedentes se presenta como combustible para la innovación y la creatividad.

Pero falta más: es el momento de las alianzas entre lo público y lo privado, en donde, por sólo dar un ejemplo, los municipios organicen los sistemas productivos, comerciales y de servicios de sus distritos para integrar las cadenas de valor.

No hacen ya falta las reuniones presenciales para intercambiar ideas, ya todos somos expertos en videoconferencias. .

La realidad es cruda: quien se quede sentado dominado por el pesimismo entra en la profecía autocumplida y desaparece.

Pero quien con optimismo luche con el arma de la "atrevida" innovación tendrá la oportunidad de sobrevivir mediante un cambio que puede ser histórico.

El dato relevante es que Argentina no tiene pesimistas, tiene Pymes guerreras que siempre han ganado batallas.



(*) Presidente de la Confederación General Económica.