Estudiante de la UNL obtuvo doble título en modalidad virtual Sociales 17 de junio de 2020 Redacción Por Federico Yoya, de Ingeniería en Recursos Hídricos, obtuvo la doble titulación de la UNL y la Universidade Federal do Río Grande do Sul, Brasil.

Se realizó de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, una exposición pública de proyecto final de carrera de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Tuvo como protagonista al estudiante de Ingeniería en Recursos Hídricos Federico Yoya, quien expuso su trabajo "Diseño del cierre del Arroyo Colastiné Viejo Superior para el control del ingreso de sedimentos al sistema Leyes – Setúbal".

De esta manera, Yoya se convirtió en el primer estudiante de su carrera en obtener la doble titulación Universidad Nacional del Litoral – Universida de Federal do Río Grande do Sul (UNFRGS), de Brasil, resultado de una movilidad realizada en el Instituto de Pesquisas Hidráulicas de la UNFRGS durante los años 2017 y 2018.

“La experiencia fue enriquecedora y para afrontarla tuve que trabajar en mi personalidad, aprender otro idioma, salir de mi cotidianeidad y zona de confort”, expresó el egresado, quien también hizo hincapié en la familiaridad que existe entre ambas instituciones educativas y los nuevos aprendizajes que tuvo que incorporar al encontrarse en un espacio geográfico distinto al de nuestro país: “advertí la necesidad de abocarme a otros tipos de problemas y al estudio de otros sistemas hidrológicos, como lagos o lagunas, distintos a los nuestros, pero muy interesantes para analizar”.



Cooperación

Cabe destacar que el convenio de doble titulación entre ambas universidades fue firmado en mayo de 2016 y está destinado a las carreras Ingeniería en Recursos Hídricos e Ingeniería Ambiental que se dictan en la FICH. “Invito a aquellos estudiantes que tengan la posibilidad de realizar estos intercambios, a que no duden en hacerlo. Es una oportunidad novedosa no sólo desde el punto de vista académico, sino también personal porque genera la grata experiencia de conocer otras realidades y nuevos colegas”, expresó Yoya.



Fuente: Prensa FICH