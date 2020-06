Se cumplen 23 años del hermanamiento con Faule Región 17 de junio de 2020 Redacción Por Algunos de los protagonistas recordaron el significativo hecho. El actual presidente comunal, Mauro Gilabert, destacó que el sello del Hermanamiento fue un hecho histórico.

Ver galería 1 / 2 - FOTOS DEL ARCHIVO // EN FAULE//Toda la delegación humbertina en la población hermana. PLAZOLETA EN HUMBERTO// C. Bulacio / G. Gatti / esposa de Gatti/ Teresa Cagnolo esposa de Bulacio / diputado Pcial. Jorge Giorgetti, durante la inauguración.

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - En esta semana se recuerda la firma del Hermanamiento llevado a cabo en Italia, entre Faule y Humberto I. Fue en 1997, un año posterior al hecho similar acontecido en nuestra localidad. De este momento histórico participó una nutrida delegación de humbertinos encabezada por el titular de la Comuna de aquel entonces Carlos Daniel Bulacio y el presidente de la Comisión Hermanamiento humbertino Raúl Fortunato Curti.

Las crónicas de aquel entonces dijeron que fueron recibidos por el síndaco de Faule Giovanni Gatti y compartieron una programación especialmente diagramada para la ocasión, entre las que se destacan la inauguración de una plazoleta denominada Humberto I y las firmas de las actas respectivas entre las autoridades presentes. Así fue sellado el compromiso de unidad entre estas dos comunidades italiana y argentina.

Directos participantes de aquel momento, Carlos Bulacio al respecto dijo: “hermoso recuerdo que perdura en nuestros corazones gracias a ese gran grupo de ambos lados que con esfuerzos y un gran compromiso, trabajó tanto por hermanar ambos pueblos. Gracias a todos y me gustaría que se refuercen los vínculos. Un abrazo a los síndacos Giuseppe, Giovanni y Mauro, también a Beppe, Raúl y Martita Dominino quien propuso la idea para que esta historia hoy sea una realidad”.

Sumamos la opinión de quien fue presidente de la Comisión de Hermanamiento humbertino Raúl Curti: “Cuanta emoción rememorar aquellos momentos inolvidables. El saludo fraterno a nuestros hermanos faulenses, al síndaco actual Giuseppe Scarafia y en particular a quienes hicieron realidad este momento en la historia de nuestros pueblos: Gianni Gatti y Beppe Rolfo”.

Como cierre de las apreciaciones, Mauro Gilabert actual presidente de la Comuna de Humberto 1° nos decía de la importancia de este lazo: “realmente es un mojón que siempre está en nuestra mente y en nuestros corazones. A 23 años de aquel hecho histórico para ambos pueblos, nos adherimos con un caluroso afecto a la distancia con nuestros hermanos faulenses. Al síndaco Giuseppe Scarafía un saludo especial para que se lo transmita a su pueblo y de un modo particular, saludar a todos los que fueron responsables del Hermanamiento”.

Bien vale recordar, la nómina de los integrantes de esa delegación de 1997: Carlos Daniel Bulacio (presidente de la Comuna) y su esposa María Teresa Cagnolo; Raúl Fortunato Curti (presidente de la Comisión Hermanamiento) y su esposa Liliana Nasi; Jorge Giorgetti diputado provincial; Susana Ficetto (integrante del Consejo comunal); Estella Maris Cornero (secretaria de comisión Hermanamiento y secretaria de la Comuna); Orlando Nasi (tesorero de la Comuna) y su esposa Elva Capellino; Rubén Airasca (presidente del Centro Tradicionalista El Chúcaro) y su esposa Noemí Chopp; Norberto Rostagno (productor agropecuario) y su esposa Elena Peretti; José Morra (productor agropecuario) y su esposa Gliceria Bauducco; Edita Guglielmone (comerciante); Fabio Domingo Sudano (camarógrafo de Canal 2); Ogilvio Sapino (productor agropecuario); José Luis Martino (profesor de teatro de la Escuela de Artes); María Ester Galoppo (vicepresidente de la Comuna de Colonia Raquel); Carlos Ferrero (productor agropecuario); Jésica Arán (Reina Provincial de la Bagna Cauda); Elías y Diego Graffione (productores agropecuarios); Silvia Rostagno (docente jubilada); Amelio Simonutti (docente jubilado); Diego Sorcinelli (médico veterinario) y su esposa Stella Maris Negro; Clelia Bauducco (secretaria Comisión de la Bagna Cauda) y José Oggero (comerciante),