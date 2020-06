Felices 80 años Club Sportivo Ben Hur!!!

Un 17 de Junio distinto. Ben Hur cumple 80 años, un acontecimiento para el cual había preparado un calendario especial a modo de festejos el año anterior, pero que por las consecuencias de la pandemia del Covid 19 debió suspenderse. Una de las grandes instituciones de Rafaela recuerda a sus pioneros, a los que fueron visionarios en 1940 y a los grandes dirigentes que con el transcurrir de los años fueron poniendo su granito de arena para llevarlo al lugar destacado que hoy ocupa, no solamente a nivel local, sino también provincial, y con el recuerdo imborrable de los grandes logros que tuvo a nivel nacional a comienzos del siglo 21.

Por los motivos que son de público conocimiento, no se realizarán los eventos tradicionales. Si se podrá festejar, todos juntos, de manera virtual. Durante ese miércoles, la BH emitirá una serie de capítulos donde contará su historia. Será en el canal oficial de YouTube (youtube.com/c/clubbenhur) y replicado en las diferentes plataformas oficiales.



UN POCO DE HISTORIA

La primera cancha de fútbol del club fue inaugurada el 7 de abril de 1946, seis años después de la fundación. El nuevo estadio, ubicado entre las calles 26 de Enero, Alfonsina Storni, Eduardo Oliber y Constitución, fue totalmente tapialado y le fue colocado un tipo de tejido olímpico sobre un cerco de ladrillos de unos 50 centímetros de alto, constituyendo una novedosa modalidad. En la ocasión se realizó un torneo cuadrangular con la participación de los equipos de primera división de Atlético Felicia, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, 9 de Julio y el representante de la BH.

El 20 de junio de 1974 el Club Sportivo Ben Hur, inauguró oficialmente sus instalaciones deportivas en el Barrio Ilolay con la realización de un torneo cuadrangular de fútbol con la participación local, de Ferrocarril del Estado, Atlético de Rafaela y Sportivo Norte.

Con el correr del tiempo, y con la llegada de los ascensos, el estadio fue sufriendo innumerables cambios, muchos de ellos se concretaron en el año 2005 cuando subió a la B Nacional. Construcción de tribunas, secretaría, sala de reuniones, plateas, pensión, palcos, cabinas, etc. En reconocimiento a uno de los grandes dirigentes que tuvo la Institución, el 11 de Septiembre de 2018 se oficializó su nuevo nombre, Estadio “Néstor Zenklusen”, en homenaje a uno de los dirigentes más emblemáticos de la entidad (actualmente su hijo Adrián ocupa la presidencia). Cuenta con una capacidad para 12.000 espectadores.

En cuanto a los estadios de básquet, el otro gran deporte colectivo del club, el actual salón “17 de Junio” fue inaugurado el 18 de julio de 1978 con un encuentro entre el primer equipo de Sportivo Ben Hur y Obras Sanitarias de Buenos Aires.

Luego de coronarse campeón del TNA y ascender a la máxima categoría del básquet de nuestro país, se construye el estadio “Coliseo del Sur”. La inauguración se llevó adelante el 27 de septiembre de 2002 con un escenario totalmente colmado. El primer encuentro oficial fue el 2 de octubre de 2002, con el partido inaugural de la Liga Nacional de Básquet 2002/2003, Ben Hur recibió a Atenas de Córdoba con victoria benhurense por 95 a 82. Con capacidad para 4000 personas, continúa siendo el estadio más importante de la región.

Cabe destacar que en el gimnasio de calle Saavedra se desarrolló otra rica parte de la historia del Club, a través del Boxeo y con dos principales hacedores, como José Corrales y Alfredo Charra. Fueron incontables las noches de grandes veladas con figuras de gran predicamento en el deporte de los puños.



EXITOS DEPORTIVOS

A nivel futbolístico Ben Hur empezó a trascender las fronteras del fútbol rafaelino con el ascenso al por entonces Argentino A, el 27 de abril de 1997, con un recordado equipo dirigido por Héctor Rudi Viotti y que tuvo como goleador a Gustavo Barraza con 18 tantos. En el partido donde se coronó le ganó como local por 5 a 1 a Sarmiento de La Banda.

Luego, el principal acontecimiento en este deporte fue el 15 de mayo de 2005, cuando fue campeón del Argentino A y subió a la B Nacional, tras golear como local en la segunda final por 4 a 1 a Aldosivi de Mar del Plata, con la conducción técnica de Carlos Trullet quien hoy está al frente del plantel que disputa el Regional Amateur.

El Lobo estuvo tres años en la principal categoría de ascenso nacional, desde mediados de 2005 hasta junio de 2008.

Respecto al básquet, fue campeón del Federativo C en 1995, inmediatamente compró la plaza de TNA a Libertad de Sunchales y jugó esa categoría hasta 2002, en que logró el ascenso tras vencer por 3 a 0 en la serie final a Ciclista Juninense, con Guillermo Narvarte como entrenador.

Luego, tuvo su apogeo con la llegada de Julio Lamas en 2004 y un plantel de grandes figuras liderado por Leo Gutiérrez. El 25 de mayo de 2005 fue campeón de la Liga Nacional al imponerse 4 a 1 en la serie final ante Boca Juniors y el 27 de abril de 2006 se coronó en la Liga Sudamericana, con un global de 3 a 1 en la serie final ante Riberao Preto de Brasil, inscribiendo su nombre en el contexto internacional ante un colmado Coliseo del Sur.

El Lobo disputó la LNB hasta 2009, en que descendió y luego no siguió disputando competencias profesionales por problemas económicos. Actualmente intenta resurgir desde las competencias de la Asociación Rafaelina y la Federación Santafesina.