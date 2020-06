Michlig acompañó la protesta contra el gobierno de Santiago Región 17 de junio de 2020 Redacción Por El senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, participó de la multitudinaria caravana vehicular de protesta contra la decisión del Gobierno de Santiago del Estero, de no permitir la circulación de habitantes de Ceres y la región hacia campos y localidades del sur santiagueño, siendo que son trabajadores, productores, y comerciantes que realizan actividades exceptuadas por el decreto Nro. 297/20 (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio)”, en la movilización estuvo también la intendente de Ceres, Alejandra Dupouy y el presidente del Centro Comercial, Miguel Nicolau.

FOTO EL DEPARTAMENTAL// NOTA.//Felipe Michlig, Miguel Nicolau y Alejandra Dupouy en el instante de entregar el petitorio.

La movilización decidida el pasado lunes a través de una asamblea ciudadana en Ceres, contó con la presencia de la intendente de Ceres Alejandra Dupouy, concejales, representantes de entidades de la región y de todos los sectores directamente perjudicados.



Multitudinaria caravana

Alrededor de 200 vehículos se trasladaron hasta el mojón del límite interprovincial donde se instaló la custodia policial de la Provincia de Santiago del Estero. Allí el senador Michlig, la intendente Dupouy y el presidente del Centro Comercial Miguel Nicolau, entregaron una nota, “para ser elevada al gobernador Gerardo Zamora, en donde se sintetiza y fundamenta la posición de los ciudadanos santafesinos totalmente atada a derecho”.

En el lugar, Rubén Biancucci, propietario de una empresa de venta de fitosanitarios y semillas, precisó que “queremos trabajar, solo pedimos eso, ni siquiera estamos pidiendo que nos dejen entrar a sus pueblos. Queremos llegar a los campos, a los apiarios, poder circular con nuestros insumos para destinarlos a la producción. Esta decisión insólita, no tiene nada que ver con el DNU del presidente de la Nación”.



Productores en “estado de desesperación”

Las autoridades y dirigentes presentes adelantaron que las caravanas se repetirán este miércoles, y también el día jueves a las 11 hs., salvo que nos den una respuesta satisfactoria. “estamos haciendo todo tipo de gestiones ante todas las autoridades – provinciales y nacionales- para llegar a una solución”, agregó el senador Michlig, publicó El Departamental.

La intendente Dupouy indicó que “los productores ceresinos se encuentran en un estado de desesperación ante el alto grado de arbitrariedad y autoritarismo con el cual se mueven las fuerzas de seguridad, donde no se respetan las garantías mínimas de la libertad ambulatoria.

No pueden acceder a sus establecimientos para culminar la cosecha de soja y maíz, iniciar la siembra de la campaña de trigo, atender a los animales o alimentar colmenas de los apiarios ubicados dentro del territorio de la provincia de Santiago del Estero”.